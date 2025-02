Les ventes de Tesla s’effondrent : mais que se passe-t-il réellement ?

Tesla ne commence pas bien l’année : les chiffres de ventes reculent sur de nombreux marchés, et ce malgré l’offre promotionnelle sur le Tesla Model Y. Et si tout était dû aux positions politiques de son fondateur, Elon Musk ? Ou à la nouvelle Model Y qui tarde à arriver ?

Les résultats de vente mensuels de Tesla sont en baisse dans de nombreux pays. Tesla vient de présenter le Model Y restylé. Mais avec une unique version Launch Séries, 13 000 euros plus chère que son équivalent avant restylage, il n’est vraiment pas certain que Tesla parvienne à relancer la machine et à voir ses ventes augmenter. Surtout que les premières livraisons sont prévues pour le mois de mars 2025.

Le problème est potentiellement plus profond qu’un simple manque d’actualité produit.

Jusqu’à 63 % de chute

Les ventes de Tesla se sont effondrées en janvier 2025 par rapport à janvier 2024. Selon les données mentionnées par Automobile Propre, Tesla a chuté de 12 % au Royaume-Uni, de 38 % en Norvège, de 42 % aux Pays-Bas, de 44 % en Suède et de 60 % en Allemagne. Même en Californie, berceau de la marque, les ventes ont chuté de 12 %.

Des chiffres en nette baisse qui ont permis à des marques comme Volkswagen, Mercedes et Peugeot de vendre plus de voitures électriques que Tesla en janvier 2025 au Royaume-Uni.

63 % de baisse en France, alors que le constructeur a lancé une offre promotionnelle intéressante offrant l’opportunité d’avoir un Tesla Model Y pour 299 euros par mois avec une remise de 4 000 euros sur les anciennes versions en plus du bonus écologique. Mais comment expliquer une telle dégringolade de Tesla ?

Un manque d’actualité produit ?

Ce qui peut expliquer la chute des ventes de Tesla est le manque d’actualités produits. En effet, depuis 2020, Tesla n’a pas lancé de nouveau modèle en Europe. Il y a bien sûr eu le restylage de la Tesla Model 3 : certes, la version Highland de la berline électrique en offre plus et est améliorée sur de nombreux points, mais elle reste la même voiture. Il est donc difficile de motiver le changement des personnes possédant déjà la première version de la Model 3.

Et le Tesla Model Y, lancé en 2020, est aujourd’hui concurrencé par d’autres modèles. Le Peugeot E-3008, le Renault Scenic E-Tech, le Skoda Elroq ou encore l’Opel Grandland sont des alternatives crédibles qui viennent grignoter des parts de marché. Les ventes du Model Y pourraient bientôt repartir à la hausse, mais seulement après la présentation de l’ensemble des versions de la gamme restylée. Les clients potentiels attendent l’arrivée des versions plus abordables de la nouvelle Model Y et peuvent être réticents à l’idée d’acheter l’ancienne, encore en vente en Europe et aux États-Unis. Ce qui amène à une baisse des ventes.

Il faudra donc attendre quelques mois avant de voir l’effet du nouveau Model Y sur les ventes de l’entreprise, même si en Chine, l’ancien modèle n’est déjà plus disponible à la commande, permettant d’atténuer la situation en Europe et aux USA.

Cette situation n’aide en rien les ventes de Tesla, mais d’autres raisons peuvent également expliquer cette baisse. Une déclaration illustre bien ce changement de situation. Selon le média Electrifying : « Ce changement de mentalité coïncide avec une explosion des options pour les acheteurs de voitures électriques. Lorsque Electrifying.com a été lancé en 2020, il n’y avait que 25 modèles grand public disponibles ; aujourd’hui, il y en a 133, et d’autres arrivent régulièrement. »

Tout est de la faute d’Elon Musk ?

Et si la chute des ventes de Tesla était une réaction à la prise de position et de responsabilité d’Elon Musk au sein de l’administration de Donald Trump ? La réélection du milliardaire divise à travers le monde, et pour les affaires à court terme, s’afficher aux côtés de Donald Trump n’était peut-être pas la meilleure idée d’Elon Musk.

Selon une étude d’Electrifying, 59 % des personnes ayant une voiture électrique ou souhaitant en acheter une au Royaume-Uni déclarent que l’influence d’Elon Musk pourrait les dissuader d’acheter une Tesla. Le PDG d’Electrifying, Ginny Buckley, a déclaré : « Tesla a joué un rôle déterminant dans l’adoption des véhicules électriques, mais la marque personnelle d’Elon Musk semble polariser les esprits. Les consommateurs ont désormais plus de choix que jamais, et il est clair que certains se détournent de Tesla pour explorer d’autres options ».