Nouvelle Tesla Model Y : pourquoi il ne faut pas se précipiter

La nouvelle Model Y mérite-t-elle d’être achetée dès sa sortie ?

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Après des mois de rumeurs et d’attente, la nouvelle Tesla Model Y est enfin sortie et disponible en France. Pourtant, il ne faudrait peut-être pas se précipiter pour la commander, surtout si l’on souhaite faire une bonne affaire sur le marché de l’occasion.

En outre, certains changements apportés par la Model Y restylée pourraient ne pas convenir à tout le monde, et se rabattre sur une ancienne version pourrait avoir du sens. Toujours est-il qu’avec une seule variante disponible au lancement, qui plus est à un prix bien plus élevé que l’ancienne, il est probablement urgent d’attendre.

Une nouvelle Model Y disponible, à un prix salé

L’information est tombée avec la mise à jour du configurateur en ligne, et si vous étiez habitué à la Tesla Model Y autour de 40 000 euros, préparez-vous à être choqué. En effet, seule une variante de Model Y est pour le moment proposée, et elle est à 60 990 euros.

Vous avez bien lu, la Tesla Model Y restylée est à 60 990 euros, en configuration Launch Series comme la marque l’appelle, qui correspond à une Grande Autonomie Transmission Intégrale avec l’option Boost. Avant, la même configuration était proposée à 47 990 euros, auxquels il fallait ajouter 2 000 euros pour le Boost d’accélération, soit un total tout de même 11 000 euros moins cher que la version restylée.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Bien entendu, on ne peut pas dire que ce sont les mêmes voitures tant la Model Y restylée regorge de nouveautés, mais un client d’hier avec un budget de 50 000 euros avait le choix entre trois versions de Model Y différentes, quant aujourd’hui il ne peut même plus s’en payer une. Pour rappel, la Tesla Model Y Performance, qui était le plus haut de gamme, était proposée à 53 990 euros, soit 7 000 euros moins cher que la Model Y d’aujourd’hui.

Le marché de l’occasion va-t-il baisser drastiquement ?

Avant de connaître le prix exact de la Model Y restylée, nous pouvions décemment imaginer que sa sortie allait provoquer une baisse des prix sur le marché de l’occasion. C’est généralement ce qui se produit à la sortie d’un nouveau modèle, puisqu’entre les propriétaires qui souhaitent changer leur voiture et le grand nombre d’annonces nouvelles qui arrivent, les prix sont automatiquement tirés vers le bas.

Toujours est-il qu’une Tesla Model Y Propulsion de début 2023, payée moins de 40 000 euros, ne devrait pas décoter tout de suite. En effet, l’écart avec la Model Y Restylée Launch Series reste si élevé que les vendeurs n’auront probablement pas besoin de modifier les prix de leurs annonces, ou alors à la marge.

Il y a fort à parier que lorsque les autres variantes seront de la partie — ce qui arrive à une date ultérieure selon Tesla, sans plus de précision —, les prix seront alors plus doux pour la Model Y restylée d’entrée de gamme. À ce moment là, le marché de l’occasion baissera mécaniquement, pour bien se différencier du prix d’une Model Y neuve, qui plus est rafraichie avec de nombreuses améliorations.

Pour les clients d’hier, qui hésitaient à acheter une Tesla Model Y neuve à un prix bien plus doux que les 60 990 euros réclamés aujourd’hui par la firme d’Elon Musk, il y a tout de même quelques possibilités.

Des anciennes Model Y en stock qui peuvent valoir le coup

Qu’on se le dise, ce n’est pas parce que Tesla a mis à jour le configurateur en ligne qu’ils n’ont plus une seule Model Y d’ancienne version disponible. Au contraire, il va bien falloir écouler le stock de SUV électriques qui étaient déjà produits et qui n’ont pas trouvé preneur, et c’est là où cela peut devenir très intéressant.

Comme vous le savez probablement, Tesla gère ses trimestres fiscaux toujours de la même manière, avec une volonté de vendre le plus possible en fin de trimestre, pour faire plaisir aux actionnaires. Ce premier trimestre 2025 se termine donc le 31 mars, et d’ici là, il y a fort à parier que de bonnes affaires vont apparaître sur le site du constructeur. Que ce soit des Model Y neuves, jamais immatriculées, ou bien des modèles d’exposition en concession ou encore des véhicules d’essai, ils devront tous disparaître.

Des Model Y en stock sur le site de Tesla // Source : Tesla

Par exemple, des Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, qui étaient proposées à 42 990 euros seulement il y a encore quelques jours pourraient toujours être la bonne affaire de ce début d’année. En effet, avec un écart de 18 000 euros avec la Model Y Launch Series restylée, beaucoup pourraient y réfléchir à deux fois avant de laisser passer sous leur nez une voiture au rapport qualité prix imbattable.

Il faut pour cela accepter simplement d’avoir un véhicule au design en fin de vie, mais qui reste aussi bien aujourd’hui qui ne l’était hier. Compte tenu de la sortie graduelle de la Model Y restylée, avec une version très onéreuse au début, nous ne pouvons pas comparer ce lancement à ce que l’on a connu il y a 18 mois avec la Model 3. Dès sa sortie, la version standard propulsion était disponible à la commande pour 42 990 euros (39 990 euros aujourd’hui), ce qui rendait une ancienne version, même neuve, bien moins attractive au même tarif.

Un tarif qui va rapidement évoluer ?

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette Model Y Launch Series en édition limitée ne va pas durer longtemps. Il s’agit effectivement du véhicule le plus vendu, et de loin, par la firme américaine, qui ne peut pas se permettre de manquer plusieurs trimestres d’affilée en termes de volume de livraisons.

Par conséquent, les autres variantes — moins chères — de la Model Y restylée ne devraient pas tarder. Si l’on imagine que la Model 3 restylée resterait la voiture la moins chère de Tesla, nous pouvons prédire une Model Y restylée en version Propulsion autour de 45 000 euros. Cela la placerait 16 000 euros moins chère que la Launch Series qui disparaîtrait, et la version Grande Autonomie à Transmission Intégrale aurait toute la place nécessaire pour s’afficher à un prix d’environ 50 000 euros.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

En l’occurrence, vous l’aurez compris, la Model Y Launch Series pourrait être considérée comme le mauvais plan de ce début d’année, sur lequel il ne vaut mieux pas se précipiter. Attention, il ne s’agit pas de dire que cette édition limitée est une mauvaise voiture, bien au contraire, mais son tarif trop élevé pourrait en faire une affaire qui n’est pas si bonne.

Ce ne serait pas la première — ni la dernière — fois que Tesla serait amené à ajuster ses tarifs de manière très agressive et rapide, rendant les premiers clients comme les grands perdants de l’affaire. Si vous le pouvez, ne vous précipitez pas pour la Model Y Launch Series, et patientez sagement que le marché de l’occasion se tasse si vous souhaitez une Model Y moins chère, ou bien attendez simplement l’ouverture des commandes des Model Y plus classiques. Car à 60 990 euros, une chose est sûre : ce sera la Model Y la plus chère de 2025.