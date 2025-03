Les voitures électriques BYD pourraient bientôt se recharger en moins de 10 minutes

Après la conduite autonome, BYD veut désormais rivaliser avec Tesla sur la recharge. Le constructeur va équiper ses voitures électriques d’une plateforme 1000 volts, permettant d’encaisser une puissance de charge de 5C. De quoi recharger une voiture électrique en 10 minutes seulement.

BYD Sealion 7 // Source : Jean-Baptiste Passieux

Les constructeurs automobiles ne cessent de se faire la guerre, dans de nombreux domaines différents. Sur les prix bien sûr, mais également sur le terrain des technologies. On pense à la conduite autonome, mais aussi à la recharge. Car c’est un point qui fait encore peur à de nombreux automobilistes, qui craignent de passer trop de temps à la borne.

Une puissance de charge élevée

Les marques continuent de s’améliorer et de proposer des voitures électriques qui peuvent encaisser des puissances de plus en plus élevées. En parallèle, l’offre de bornes se développe aussi, avec des stations délivrant parfois plus de 600 kW. De son côté, BYD veut continuer à améliorer ses autos, afin d’espérer dépasser une bonne fois pour toutes Tesla et devenir le numéro 1 mondial de la voiture zéro-émission (à l’échappement). C’est d’ailleurs en bonne voie, à en croire les chiffres de ventes des deux constructeurs en 2024.

Pour y arriver, la firme basée à Shenzhen emploie plus de 100 000 ingénieurs. Et après avoir dévoilé son nouveau système de conduite autonome, elle s’attaque désormais à la recharge. Le site spécialisé Chejiahao nous explique en effet les projets de BYD à ce sujet. L’entreprise dirigée par Wang Chuanfu prépare une charge encore plus rapide pour ses futures voitures. Et pour cause, elle veut désormais les équiper d’une architecture non pas 800 volts, mais bien 1 000 volts.

BYD Han L // Source : BYD

Une technologie qui permet tout simplement d’offrir une recharge ultra-rapide. Le constructeur promet de pouvoir encaisser une puissance pouvant aller jusqu’à 5C. Cela signifie que celle-ci est cinq fois supérieure à la capacité de la batterie. Un pack de 70 kWh pourrait recevoir jusqu’à 350 kW. Il sera ainsi possible de récupérer environ 300 kilomètres en seulement cinq petites minutes selon les premières estimations comme l’explique le site Car News China à ce sujet.

Pour le moment, les voitures BYD se limite à une tension de 400, voire 550 volts pour les dernières créations comme la Sealion 7.

Le média chinois précise l’avantage d’une plateforme 1 000 volts par rapport à celle 800 volts, notamment utilisée chez Porsche ou encore Kia. Chaque tranche de 100 volts augmente la puissance de charge de 25 kW à courant identique. Ce qui peut faire toute la différence, mais ce n’est pas tout. Car ce type de technologie possède d’autres atouts. En effet, les plateformes très haute tension génèrent également moins de chaleur lors de la recharge.

D’abord des modèles haut de gamme

Cela permet de moins user la batterie, et de maximiser sa durée de vie. De plus, cette technologie en plein essor profite aussi aux moteurs électriques. Ils peuvent ainsi afficher des performances plus élevées, et ce sans devoir augmenter leur taille. De ce fait, cela réduit l’encombrement, et surtout le poids. Ce qui bénéficie directement à l’autonomie, qui s’en voit améliorée. Un vrai cercle vertueux donc. Mais alors, quels modèles profiteront en premier de cette innovation ?

Sans grande surprise, ce sont d’abord les voitures les plus haut de gamme du constructeur qui y auront le droit. Parmi eux, citons notamment les Han L et Tang L, qui ne sont pour le moment vendus qu’en Chine dans cette version. La berline et le SUV électriques pourront se recharger sur les bornes récemment aperçues dans l’Empire du Milieu et développées par le constructeur. Celles-ci affichent une tension de 1 000 volts et peuvent atteindre un taux de charge particulièrement élevé de 6C.

De quoi recharger les batteries extrêmement rapidement, en passant de 10 à 80 % en moins de 10 minutes seulement.

BYD Han 2024

Reste désormais à savoir si nous finiront par avoir le droit à cette nouvelle technologie en Europe. Mais il faudra dans tous les cas faire preuve de patience. Avec cette dernière, qui pourrait être associée à la nouvelle génération de la batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) BYD pourrait faire mieux que Nio ou encore Xiaomi. Pour mémoire, la nouvelle berline SU7 se dote d’une plateforme 900 volts, tout comme la Nio ET9.