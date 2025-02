Fiat et Citroën vont bientôt commercialiser leurs voitures électriques à moins de 20 000 € grâce à BYD

Le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD, va fournir ses batteries LFP sans cobalt pour les futures Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda. Grâce à cela, les deux citadines se déclineront bientôt dans des versions plus abordables à moins de 20 000 euros.

Alors que le prix des voitures électriques reste encore un sujet d’inquiétude pour les automobilistes, les choses sont tout doucement en train de changer. Et pour cause, les tarifs sont en train de baisser, tirés vers le bas par les constructeurs qui proposent des autos de moins en mois chères. Une tendance qui va encore se poursuivre au cours des prochaines années.

De nouvelles versions abordables

En effet, le marché des citadines électriques à moins de 25 000 euros continue de se développer, à tel point qu’il pourrait considérablement aider à faire remonter les ventes. Pour mémoire, ces dernières ont légèrement diminué en 2024 en Europe, mais il se dit que 2025 pourrait bien mieux se dérouler. Et cela, on le doit notamment aux Renault 5 E-Tech et autres Citroën ë-C3, sans oublier la Fiat Grande Panda, que nous venons tout juste d’essayer. Et ces deux autos vont bientôt devenir encore moins chères.

Actuellement, les citadines du groupe Stellantis sont proposées avec une seule version, qui embarque un moteur de 113 chevaux et une batterie de 44 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 320 kilomètres selon le cycle WLTP. Ainsi, les deux petites autos coûtent respectivement 23 300 et 24 900 euros. Des tarifs déjà très intéressants, surtout qu’elles ont en plus le droit au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros selon le revenu fiscal de référence des acheteurs.

Source : Citroën

Mais elles deviendront bientôt encore moins chères, puisqu’une nouvelle déclinaison plus accessible est actuellement dans les tuyaux. Et on commence déjà à connaître quelques informations à son sujet, notamment en ce qui concerne la batterie. Car selon les journalistes de l’Argus, celle-ci ne sera pas conçue par le même fournisseur, qui est actuellement Swolt, filiale du groupe chinois Great Wall Motors. En fait, c’est une marque bien connue qui sera chargée de fournir l’accumulateur aux nouvelles citadines de Stellantis.

Et pour cause, il s’agira tout simplement de BYD. Car avant de devenir le numéro 2 mondial de la voiture électrique et en passe d’être le 2ème plus grand groupe automobile, la marque est avant tout spécialisée dans les batteries. Elle collabore déjà avec le groupe franco-italien, puisqu’elle fournit notamment les cellules pour les nouvelles Peugeot e-3008 et e-5008. Et ce alors que la production française d’ACC (Automotive Cells Company) a du mal à démarrer depuis plusieurs mois.

Lancement en 2025

Pour le moment, les informations sur les fiches techniques de ces nouvelles versions n’ont pas encore été officiellement communiquées par les deux constructeurs. En revanche, les journalistes qui relaient l’information sont très bien renseignés, et l’on apprend donc que la batterie fera appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate). Une technologie parfaitement maîtrisée par BYD, qui équipe toutes ses propres voitures de sa batterie Blade, qui a récemment été encore améliorée et qui avait déjà été primée par un organisme indépendant.

Les nouvelles Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda auront le droit à des accumulateurs dont la capacité est annoncée entre 30 et 35 kWh. De quoi leur offrir une autonomie comprise entre 200 et 250 kilomètres selon le cycle WLTP. Rien n’a encore été dit en ce qui concerne la recharge, mais elle pourrait être similaire aux 26 minutes nécessaires pour passer de 20 à 80 % sur la version actuelle. Celle-ci peut encaisser jusqu’à 100 kW en courant continu.

Reste désormais à connaître la puissance de ces nouvelles variantes, qui pourrait logiquement être aussi revue légèrement à la baisse. Il se dit que la citadine aux chevrons sera la première à bénéficier de cette évolution puisque cette nouvelle déclinaison sera lancée à la mi-2025. Elle sera ensuite suivie par sa cousine italienne, d’ici à la fin de cette année. Elles démarreront avec un prix de base situé sous les 20 000 euros et chasseront directement sur les terres de la future Renault Twingo et de la Nissan Pixo. Sans parler de la prochaine Volkswagen ID.1 récemment annoncée via un teaser.