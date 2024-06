La vitesse de charge 6C arrive : ce que ça signifie pour les voitures électriques

CATL et BYD, spécialistes chinois des batteries pour voitures électriques annoncent le lancement d’une technologie très prometteuse. Les deux rivaux prévoient en effet de commercialiser une batterie atteignant une vitesse de charge de 6C, pouvant être rempli en seulement 10 minutes.

La recharge reste encore un sujet parfois problématique pour les automobilistes, qui peut même parfois les dissuader des sauter le pas de l’électrique. Même si les choses ne cessent de s’améliorer et que les innovations pleuvent dans le domaine. Et justement, les deux géants du secteur promettent une vitesse de charge 6C.

Une charge ultra-rapide

Et cela, c’est notamment grâce aux constructeurs ainsi qu’aux équipementiers, qui ne cessent de développer de nouvelles technologies avec deux objectifs principaux : augmenter l’autonomie et réduire le temps de charge.

On pense par exemple à CATL, qui propose une batterie révolutionnaire appelée Qilin CTP 3.0, qui permet de parcourir environ 1 000 kilomètres en une seule charge, et qui se remplit en théorie en moins de 10 minutes. Cette dernière équipe notamment les Zeekr 001 et 009. Mais ce n’est pas tout.

En effet, une autre entreprise s’est également lancée dans la bataille. Il s’agit de BYD, qui a développé sa batterie Blade utilisant la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Récemment récompensée, cette dernière équipe tous les modèles de la gamme, dont la nouvelle Seal U récemment testées par nos soins, de même que la Yangwang U8. Mais les deux géants chinois veulent aller encore plus loin, comme l’indique le site spécialisé Car News China. Ce dernier explique que les deux firmes vont lancer chacune de nouvelles batteries encore plus prometteuses.

BYD, dont nous avions pu découvrir les technologies de pointe, prépare le lancement de sa Blade 2.0. Cette dernière arrivera normalement d’ici à la seconde moitié de l’année. En parallèle, CATL travaille sur le lancement de la nouvelle version de sa Qilin, qui reprend la même chimie, ainsi que l’architecture CTP (cell-to-pack). Ce qui signifie que les cellules sont directement intégrées dans le châssis. Cela permet de gagner de la place, mais pose également quelques soucis en cas d’accident, même après un très léger accrochage.

Là encore, cet accumulateur devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année, mais on ne sait pas encore sur quel modèle. Il est probable que Zeekr en profite, mais rien n’est encore sûr pour le moment. Quoi qu’il en soit, ces deux batteries concurrentes possèdent un atout de taille, qui devraient leur permettre de se distinguer par rapport aux autres sur le marché. Il s’agit de leur puissance de charge, ou plus précisément celle qu’elles sont en mesure d’encaisser.

C’est quoi une vitesse de charge 6C ?

Et pour cause, les deux packs affichent une puissance de 6C, ce qui est actuellement un record mondial pour une batterie produite de série. Mais de quoi s’agit-il vraiment ?

En fait, ce nombre correspond à la puissance maximale pouvant être reçue par la batterie. C’est-à-dire qu’une batterie avec une capacité de 50 kWh se rechargeant à 6C peut encaisser jusqu’à six fois sa capacité, soit environ 300 kW. Un pack de 100 kW pourra alors atteindre les 600 kW, ce qui est tout simplement énorme.

Avec une charge à 6C, une batterie peut en théorie être remplie de 10 à 80 % en moins de 10 minutes sur une borne rapide en courant continu. Le nombre devant le C correspond également au nombre de fois que l’accumulateur peut être chargé en entier en une heure. 6C veut donc dire six fois, soit environ 10 minutes. A titre de comparaison, une batterie 5C peut se recharger « seulement » cinq fois, et demande environ 12 minutes pour être intégralement remplie.

Mais un obstacle se dresse encore : encore faut-il trouver une borne capable de délivrer une puissance suffisante pour recharger cette batterie ! C’est, par exemple, le cas de celle dévoilée par Huawei au mois de février, capable d’atteindre les 600 kW. De son côté, le constructeur chinois Li Auto prévoit de déployer ses bornes conçues pour atteindre les 5C, ce qui est déjà très élevé. En France, la puissance maximale est actuellement de 360 kW chez Lidl, mais d’autres opérateurs devrait bientôt arriver.