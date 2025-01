Le groupe SAIC, qui possède notamment MG, vient de signer un accord avec le géant chinois de la voiture électrique CATL. Ce dernier fournira sa nouvelle batterie « chocolat » et sa solution d’échange de batteries au constructeur, de quoi promettre des « recharges » en 3 minutes.

MG4 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si la part de marché de la voiture électrique continue de progresser dans le monde, les ventes ont été assez décevantes en 2024. Cela pourrait cependant finir par changer, et ce dès cette année. Cependant, certains points posent encore quelques soucis aux automobilistes qui craignent de sauter le pas. Et parmi eux, on pense notamment à l’autonomie et à la recharge.

Un nouveau partenariat autour des batteries

De nombreux conducteurs craignent encore d’acheter une auto avec moins de 400 kilomètres d’autonomie, et ont peur de ne pas pouvoir trouver de borne de recharge. Une peur qui est cependant de moins en moins légitime, notamment en France. Mais un point pose encore problème : le temps de charge. Ce dernier est généralement compris entre 18 et 45 minutes, ce qui peut faire peur aux automobilistes qui ne veulent pas s’arrêter trop longtemps. Mais cela est heureusement en train de changer.



Et cela grâce aux innovations des constructeurs. Outre l’architecture 800 volts des véhicules, qui permet de réduire le temps passé à la borne, une autre solution existe. Il s’agit de l’échange de batterie, sur lequel travaille notamment le constructeur chinois Nio, mais pas seulement. C’est également le cas du groupe SAIC, qui possède notamment MG et IM Motors. Et voilà que l’entreprise vient tout juste de signer un partenariat avec un autre géant chinois, mais cette fois-ci spécialisé dans la conception de batteries.

IM L6 // Source : IM Motor

Il s’agit de CATL, qui a levé le voile il y a quelques semaines sur une nouvelle technologie, connue sous le nom de Choco-SEB (pour Swapping Electric Blocks). Il s’agit de packs de batteries conçus pour être interchangeable très facilement. Cette technologie sera donc installée dans les voitures électriques développées par SAIC, comme le confirme un communiqué tout juste publié. Ainsi, ce dernier sera en charge de la conception des autos, tandis que CATL va s’occuper des packs qui y seront intégrés.

Ce dernier explique en effet que « CATL sera profondément intégré dans les liens de recherche et développement de SAIC et donnera la priorité au déploiement de technologies et de produits de pointe ». De plus, il se dit également que « les deux parties mèneront également une collaboration diversifiée dans les domaines du marketing de marque, du marché secondaire des batteries de véhicules et de puissance, de l’expansion des marchés étrangers », entre autres.

Une recharge ultra-rapide

Il faut tout de même savoir que SAIC travaillait déjà sur l’échange de batteries. Et pour cause, MG avait levé le voile en 2024 sur sa S9 EV lors du salon de Genève. Un SUV compact rival de la Tesla Model Y, qui devait initialement être compatible avec l’échange de batterie. Mais ce projet devrait sans doute être annulé, au profit de la technologie conçue par CATL. Le SUV devrait cependant être conservé, mais sans doute être retravaillé.

MG S9 // Source : Vincent Sergère – Frandroid

Plusieurs types de batteries échangeables sont développées par CATL pour différents formats de voitures électriques, aussi bien en chimie LFP (lithium – fer – phosphate) que NMC (nickel – manganèse – cobalt), et avec des capacités comprises entre 42 et 70 kWh. De quoi promettre une autonomie maximale de 550 kilomètres selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne environ 470 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Selon CATL, environ 10 modèles utilisant cette technologie seront lancés dans les prochains mois.

Batteries « choco-SEB » // Source : CATL

On se rappelle notamment qu’en septembre 2022, la marque Rising Auto, qui appartient à SAIC, avait levé le voile sur son SUV R7. Il s’agissait du premier modèle du groupe à bénéficier de l’échange de batterie. Cette dernière permettra notamment d’offrir une charge particulièrement rapide, en moins de trois minutes grâce aux stations d’échange dédiées. Nous avons d’ailleurs pu tester celle proposée par Nio un peu plus tôt et nous avions été assez impressionnés.