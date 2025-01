Recharger sa voiture électrique est de plus en plus facile, et les prix restent stables

L’Avere-France vient de publier son dernier baromètre en date sur l’état du réseau de bornes de recharge dans l’Hexagone. Avec plus de 150 000 prises, recharger sa voiture électrique devient de plus en plus facile.



Le marché de la voiture électrique continue de progresser dans le monde, même si tout n’est pas rose et qu’il se heurte tout de même à de nombreux obstacles. Et pour cause, les ventes ont fortement chuté au cours de l’année passée, que ce soit en Europe et notamment en France. La faute notamment à un prix toujours élevé, mais un autre aspect freine aussi parfois les conducteurs.

Une recharge de plus en plus simple

Il s’agit de l’autonomie, qui reste encore un point de discorde assez important, alors que les automobilistes veulent limiter leurs arrêts à la borne de recharge. Ces derniers craignent d’ailleurs de ne pas en trouver une quand ils en ont besoin, or cela est de moins en moins vrai. C’est ce que prouve une nouvelle fois l’Avere-France, qui vient tout juste de publier son dernier baromètre en date sur la recharge dans l’Hexagone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le réseau a bien progressé.

Au 31 décembre dernier, on comptait pas moins de 154 694 bornes de recharge reparties sur tout le territoire. Ce qui correspond à une augmentation assez importante de 31 % par rapport à la même période en 2023. Pour rappel, au 30 novembre dernier, l’Avere avait décompté 152 887 points de charge ouverts en France. Au total, cela représente actuellement environ 230 bornes pour 100 000 habitants, ce qui commence à devenir acceptable. Cependant, la répartition de ces dernières reste encore particulièrement inégale.

Les bornes HYC400 // Source : Ionity

Et pour cause, c’est en Île-de-France que l’on en compte le plus, avec un total de 6 347 bornes, pour 26 538 points de charge dans cette région. Au contraire, c’est en Guyane que le nombre est le plus bas, avec seulement 31 bornes et 48 points de charge. Cependant, et cela peut sembler étonnant, c’est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que la puissance totale installée est la plus haute, avec pas moins de 918 112 kW, pour un total de 6 993 362 kW dans toute la France.

Ce qui signifie que cette région est probablement équipée de bornes plus puissantes. Et justement, quelles sont les bornes les plus répandues à l’heure actuelle en France ? Il s’agit des points de charge délivrant entre 7,4 et 22 kW en courant alternatif, qui représentent 47 % des bornes sur le territoire. Celles en courant continu comptent pour seulement 18 %, dont 5 % dépassant les 350 kW, comme celles de Lidl par exemple, qui restent les moins chères pour le moment en France avec 360 kW.

Un prix qui reste stable

Quand à la répartition géographique des bornes, la majorité se trouvent actuellement dans les entreprises (44 %) et sur les parkings (32 %). Cela peut inclure notamment les centres commerciaux et autres lieux publics de ce type. En revanche, seulement 17 % des points de charge sont installés directement sur la voirie, ce qui peut sembler assez peu. Un autre point est un peu décevant : le taux de disponibilité. Ce dernier indique tous les moments où la borne est en fonctionnement, c’est à dire qu’elle n’est ni en panne ni hors service.

Ce dernier était de 93,2 % pour les prises en courant alternatif et de 92,4 et 94,8 % pour celles en courant continu de moins de 150 kW et d’une puissance supérieure. Sauf que ce taux était respectivement de 93,5, 93,6 et 95,1 % au mois de novembre dernier. Le taux d’accès immédiat aux bornes, qui indique s’il est possible de brancher sa voiture dès que l’on arrive à la station sans devoir attendre est quant à lui stable, à 95 %. Ce qui est tout de même une bonne nouvelle.

Enfin, et contrairement à ce que nous pourrions croire, le prix de la recharge reste stable. En décembre dernier, il était en effet affiché à 0,64 euro du kWh en courant alternatif et à 0,46 euro du kWh en courant continu. En novembre, il était respectivement de 0,67 et 0,46 euro. Et nul doute que ces valeurs pourraient encore chuter, grâce à la baisse du coût de l’électricité prévue au mois de février prochain. Ainsi, recharger sa voiture électrique restera encore toujours plus intéressant que de rouler en thermique, ce qui est déjà le cas.