Recharger rapidement sa voiture électrique en plein Paris devient plus simple avec cette nouvelle station-service

TotalEnergies vient d’inaugurer la toute première station-service 100 % dédiée à la voiture électrique au cœur de Paris. Installée dans le 17ème arrondissement, celle-ci comprend plusieurs bornes rapides allant jusqu’à 300 kW. Une station-service sans aucune pompe à essence.







Si la question de l’autonomie et de la recharge pouvait encore poser problème il y a quelques années pour les potentiels acheteurs de voitures électriques, cela est désormais de l’histoire ancienne. Certes, de nombreux conducteurs sont encore freinés par la peur de tomber en panne, bien qu’une étude confirme que cette crainte s’évapore lorsque l’on saute le pas.



Une nouvelle station en plein Paris

Surtout que le nombre de bornes de recharge en France a fortement augmenté au cours des dernières années. C’est bien simple, il a carrément triplé en seulement trois ans, puisqu’on en compte actuellement plus de 150 000 sur tout le territoire. Et ce n’est pas terminé, bien au contraire, car de nombreux projets sont également en cours. L’un d’eux vient d’ailleurs tout juste d’être finalisé à Paris. Il s’agit d’une station-service entièrement dédiée à la recharge des voitures électriques.

Celle-ci vient d’être inaugurée, comme le rapporte Le Parisien, qui a été convié à cet évènement. Cette nouvelle station a été installée de manière stratégique dans le 17ème arrondissement, et plus précisément à la porte de Saint-Ouen. Elle est située juste à côté de la commune de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis et de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, le long de la bretelle d’accès au périphérique. Un emplacement qui n’a évidemment pas été choisi au hasard par l’entreprise tricolore.

Car celui-ci est situé dans une zone très passante, ce qui devrait permettre d’attirer de nombreux automobilistes. D’autant plus qu’il s’agit aussi d’une zone de passage pour les taxis et VTC qui se rendent à l’aéroport de Roissy, et qui pourront se brancher entre deux courses par exemple. Inaugurée ce mercredi, cette nouvelle station de charge remplace en fait une ancienne station-service distribuant de l’essence et du diesel. Celle-ci a été transformée en profondeur afin de devenir la première du genre dans la capitale.

Elle compte pas moins de quatre bornes, avec huit points de charge, dont la puissance maximale peut atteindre les 300 kW. Ce qui est particulièrement élevé, alors que peu de modèles actuellement vendus chez nous peuvent en encaisser autant. On peut cependant citer la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT, qui font partie des seuls à en être capables pour le moment. Les bornes permettront d’atteindre les 80 % de charge en seulement 20 minutes sur les voitures les plus rapides.



Un prix dans la moyenne

Selon Jérôme Déchamps, Directeur Réseau et Solutions de Mobilité chez TotalÉnergies, il sera possible de récupérer 100 kilomètres d’autonomie en se branchant 6 minutes. De quoi permettre aux chauffeurs de taxis ou de VTC, ainsi qu’aux livreurs de remplir rapidement la batterie de leur véhicule, sans perdre trop de temps. Et surtout, sans être obligé de s’éloigner de Paris. En ce qui concerne les tarifs, ceux-ci sont dans la moyenne du marché. Il faut compter 49 centimes du kWh pour les bornes jusqu’à 50 kW et 59 centimes pour celles de 300 kW.



À titre de comparaison, Electra reste moins cher avec un tarif unique de 49 centimes du kWh pour ses bornes de même puissance, mais la firme n’a pas de station dans la capitale, où les prix sont logiquement plus élevés. Chez Ionity, il faut compter 59 centimes du kWh pour des bornes sur autoroute dont la puissance est affichée à 350 kW maximum. Mais le plus compétitif reste Lidl, avec seulement 40 centimes pour ses prises délivrant jusqu’à 360 kW. Tesla parvient quant à lui à proposer selon des périodes des tarifs proches de 0,30 centimes le kWh.

La station TotalEnergies de La Défense est désormais 100 % électrique // Source : Defense-92.fr

Mais la bonne nouvelle pour la station de TotalEnergies, c’est qu’il est possible de payer de n’importe quelle manière, que ce soit une carte bancaire ou encore une carte Fleet et Mobility Corporate de l’entreprise tricolore. Elle est également équipée de tous les services nécessaires au confort des usagers, puisqu’elle propose une machine à café, des snacks ainsi que du Wi-Fi et des banquettes où s’asseoir. Cette nouvelle station s’inscrit dans un vaste plan qui vise à atteindre les 500 ouvertes par la société d’ici à 2030 en France. Aujourd’hui, on en compte 250.