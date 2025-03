« Le plus grand réseau au monde » : la « recharge » en 3 minutes des voitures électriques entre dans une nouvelle dimension

Le constructeur chinois Nio vient de signer un accord avec le leader mondial des batteries de voitures électriques, CATL. Le but ? Permettra à ses nouveaux modèles, dont les futures Firefly, de se « recharger » en 3 minutes grâce à l’échange de batterie.

Parmi les points qui dissuadent encore les automobilistes de passer à la voiture électrique, le prix et l’autonomie arrivent en tête. Mais plus globalement, toutes les problématiques liées à la batterie posent encore problème aux conducteurs. Et parmi elles, la question de la recharge. Car en plus d’avoir peur de ne pas trouver de borne, ils ne veulent pas non plus y passer trop de temps.

Une nouvelle alliance

Une préoccupation qui pousse les constructeurs ainsi que les équipementiers à chercher des solutions pour résoudre ce problème. Cela passe généralement par le développement de bornes de recharge plus rapides, et de batteries capables d’encaisser des puissances plus élevées. Et donc de se remplir plus vite. Mais une autre alternative existe aussi et se démocratise de plus en plus. Il s’agit de l’échange de batterie, notamment plébiscité par la marque chinoise Nio.

Le concept est simple. Des stations spécifiques sont installées, comprenant plusieurs dizaines de batteries pleines. La voiture s’y stationne, et un système automatique installe un pack chargé dans cette dernière. La batterie usagée et vide est quant à elle retirée et est mise en charge en attendant qu’un autre véhicule s’en serve. L’opération est alors réalisée en moins de trois minutes, et nous avions eu la chance de pouvoir l’essayer. Et voilà que cette technologie devait encore continuer à se développer massivement.

Crédit : Nio

Et pour cause, Nio vient tout juste de nouer un nouveau partenariat avec le leader mondial des batteries, CATL. Or, celui-ci a conçu des accumulateurs particulièrement intéressants, connus sous le nom de « Choco-SEB » (pour Swapping Electric Blocks). Ces derniers sont alors conçus pour être compatibles avec l’échange de batterie et se déclinent en deux versions. La capacité est annoncée entre 42 et 70 kWh, avec un prix mensuel allant jusqu’à 78 euros en location.

Ce partenariat vise la nouvelle marque « abordable » de Nio, Firefly. Si le premier modèle, une petite citadine présentée en fin d’année 2024, restera fidèle à l’écosystème Nio (via son propre réseau de stations de battery swapping, indépendant de celui déjà mis au point par Nio), les prochaines Firefly bénéficieront bel et bien ce des Choco-SEB.

Une technologie intéressante

Le but de cette coopération est simple : construire le « plus grand réseau mondial d’échange de batteries pour voitures particulières ». Comme l’explique le communiqué récemment publié, « CATL accompagnera NIO dans le développement de ce réseau, tandis que ses normes techniques et son réseau Choco-Swap seront déployés sur les nouveaux modèles Firefly ». Le constructeur précise que les deux réseaux de stations de battery swapping fonctionneront en parallèle. Car celles conçues par Nio ne sont sans doute pas compatibles avec les batteries-chocolat de CATL.

Les voitures de la marque chinoise, telles que les ET5 et autres EC6 utiliseront les stations déjà en place, tandis que les nouvelles conçues dans le cadre de l’alliance seront réservées à la marque Firefly. Le partenariat entre les deux entreprises verra naître une nouvelle norme d’échange dont les détails n’ont pas été révélés. Le communiqué précise également que les deux firmes chinois ont « signé un accord-cadre pour promouvoir conjointement l’innovation dans la R&D des batteries longue durée ».

Batteries « Choco-SEB » CATL // Source : CATL

Pour mémoire, la batterie « Choco-SEB » de CATL se décline avec des chimies LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt). De son côté, la nouvelle Firefly, qui rivalisera notamment avec la Renault 5 E-Tech aura le droit à un pack LFP de 42,1 kWh, qui lui offrira une autonomie maximale de 420 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui donne environ 357 kilomètres avec l’homologation WLTP. Il faudra compter environ 18 824 euros en Chine, un tarif qui sera revu à la hausse en Europe à cause des droits de douane élevés.