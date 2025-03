BYD dévoile ses nouveaux moteurs électriques qui font mieux que Tesla, Xiaomi et Porsche sur un point clef

Le constructeur chinois BYD vient de lever le voile sur sa dernière innovation en date. Il s’agit d’un incroyable moteur électrique capable d’atteindre un régime de 30 511 tr/min, qui sera installé dans certaines de ses voitures électriques. Et cela pourrait changer pas mal de choses.

S’il y a bien un constructeur dont les autres devraient se méfier, c’est BYD. Le géant chinois est en passe de devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique, une place actuellement occupée par Tesla. Et pour y arriver, la firme de Shenzhen ne lésine pas sur les moyens, alors qu’elle emploie plus de 110 000 ingénieurs.

Un moteur révolutionnaire

L’entreprise dépose plus de 30 brevets par jour, et elle ne cesse de développer de nouvelles technologies de pointe. Nous avions d’ailleurs eu la chance de pouvoir en découvrir quelques-unes lors d’un voyage en Chine. En somme, BYD ne chôme pas, et il nous le prouve une nouvelle fois. Il y a quelques jours, la marque a levé le voile sur une toute nouvelle base technique baptisée Super e-Platform. Celle-ci équipera notamment les nouveaux Tang L et Han L tout juste officialisés.

Cette nouvelle plateforme ultra-technologique et avancée se caractérise par une charge incroyablement rapide. La batterie peut en effet encaisser une puissance atteignant les 1 000 kW, ce qui permet de récupérer 400 kilomètres en 5 minutes. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur donne aussi des détails sur une autre technologie, via sa page Weibo. Il s’agit cette fois-ci d’un inédit moteur électrique, que l’on retrouvera aussi sur la berline et le SUV électriques.

Et ce dernier affiche des caractéristiques particulièrement impressionnantes. Le site spécialisé Car News China indique qu’il peut atteindre un régime maximal de 30 511 tr/min, ce qui est tout simplement démentiel. À titre de comparaison, c’est mieux que les 27 200 tr/min du V8 de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra et que les 20 000 tr/min de la Tesla Model S Plaid. Il affiche également une puissance très élevée de 778 chevaux et 5 500 Nm de couple. À noter qu’un régime élevé garantit des performances élevées, ainsi qu’une grande efficience énergétique.

Celle-ci a par ailleurs ici été particulièrement optimisée par le constructeur chinois. Ce nouveau moteur électrique se dote d’aimants haute énergie N50EH, qui permettent de réduire les pertes de courant de 44 %. Ce qui a pour effet d’améliorer le rendement. Ce nouveau bloc révolutionnaire est également associé à un module d’alimentation en carbure de silicium 1500 V développé par le constructeur. Pour des performances accrues, la dissipation de la chaleur a également été optimisée grâce à un système de refroidissement direct.

Plus de 1 000 chevaux

Ce nouveau moteur électrique sera notamment installé sur la nouvelle Han L EV. Mais la berline ne se contentera pas d’un seul, puisqu’ils seront deux à prendre place, offrant une puissance cumulée de 1 100 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes et atteindre une vitesse maximale de 305 km/h. Des performances de très haut vol, qui pourraient presque lui permettre de rivaliser avec la Yangwang U9 que nous avions pu approcher en avant-première en Chine.

Néanmoins, et de manière assez surprenante, ce nouveau bloc n’est pas destiné à équiper les voitures électriques de la division haut de gamme de BYD. Celui-ci sera installé sur des modèles familiaux, ce qui peut légitimement causer des inquiétudes sur la sécurité. Car les clients de ce genre de véhicules ne sont pas forcément habitués à conduire des autos aussi performantes. BYD va-t-il mettre en place une formation indispensable pour débloquer toute la puissance, comme le fait Xiaomi avec sa SU7 Ultra ?

Pour le moment, le géant chinois n’a rien dit à ce sujet. Il ne reste désormais plus qu’à savoir si cette technologie fera un jour son arrivée en Europe. Pour l’heure, BYD commercialise ses Han et Tang en version standard chez nous, tandis que ce sont les nouvelles variantes L qui ont le droit à ce nouveau moteur en Chine. Mais il n’est pas exclu qu’il débarque un jour sur le Vieux Continent. Il se peut aussi que ces deux modèles y soient produits, alors que la marque envisage la construction d’une 3ème usine.