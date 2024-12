Quatre moteurs et des performances impressionnantes : comment la prochaine BMW M3 électrique surpassera les versions thermiques

Attendue pour 2028 seulement, la future BMW M3 électrique commence tout doucement à faire parler d’elle. Actuellement en développement, cette voiture électrique hyper performante aura notamment droit à quatre moteurs !

Si BMW possède déjà une gamme de voitures électriques assez conséquentes, incluant notamment la i4, la i7 ainsi que les iX1 et iX3, entre autres, le constructeur veut aller encore plus loin. Ce dernier prépare une flopée de nouveaux modèles pour les prochaines années, avec une toute nouvelle plateforme connue sous le nom de Neue Klasse.

Enfin une M3 électrique

Nous avions pu en avoir un petit aperçu lors du salon de Munich, durant lequel nous avions pu monter à bord du concept éponyme. Cette nouvelle base technique devrait faire son arrivée dès 2025, et sera inaugurée par un SUV (peut-être dénommé iX3). Puis elle servira pour la prochaine « i3 » (nom non confirmé), aussi bien en berline qu’en break… mais qui aura aussi droit à une inédite version sportive, qui pourrait prendre le nom d’iM3 selon les premiers bruits de couloirs. Et on commence à en savoir un peu plus à son sujet.

On se souvient qu’en août 2022, le constructeur bavarois avait testé un impressionnant prototype basé sur la i4, laissant penser qu’une nouvelle sportive allait voir le jour. Car la firme avait expliqué que ce dernier était équipé de non pas un, mais bien quatre moteurs électriques, dont la puissance cumulée pourrait dépasser les 1 000 ch. Et voilà que deux ans plus tard, BMW confirme l’arrivée d’une prochaine M zéro-émission (à l’échappement), via son compte Instagram, mais pas seulement. La marque a également publié une longue vidéo, dans laquelle elle interviewe Dirk Häcker, directeur du développement de la division M.

Dans l’entretien publié sur le site de BMW, il tient en premier lieu à rassurer les passionnés de voitures de sport, en affirmant que lui comme son équipe l’étaient également, et que tout a été fait pour répondre à leurs attentes. Et ce même avec une voiture électrique comme la future M3, dont l’appellation officielle n’a pas été confirmée. Ce n’est pas tout, car l’ingénieur nous donne également quelques indications sur ce à quoi s’attendre avec cette auto, qui promet d’afficher de très hautes performances.

D’une part, Dirk Häcker confirme que « nous travaillons avec quatre moteurs électriques, soit un moteur par roue », ce que nous savions déjà depuis un petit bout de temps. Il devrait s’agir de la technologie développée en collaboration avec la start-up Deep Drive, avec laquelle BMW travaille depuis quelques années. Cette dernière se distingue par l’usage de deux rotors, ce qui permet concrètement de réduire la taille du moteur, et d’améliorer l’autonomie. Mais pas seulement, car il y a aussi un autre avantage indéniable.

Des performances élevées

En effet, le directeur du développement explique que « non seulement chaque roue génère la propulsion, mais qu’elle peut également être freinée indépendamment des autres ». Ce qui permet concrètement d’offrir une meilleure agilité, notamment dans les virages, un peu comme un différentiel mais nettement amélioré. D’ailleurs, le porte-parole de la marque allemande rappelle qu’une « telle chose n’est tout simplement pas possible avec la technologie de propulsion conventionnelle », c’est-à-dire avec un moteur thermique classique.

Il confirme également que les performances de la voiture sur circuit seront comparables à celles d’une BMW M essence, tandis qu’elle reprend certains éléments des M3 et M5, tels que les essieux. Pour l’heure en revanche, la puissance n’a pas encore été annoncée, mais certains évoquent déjà plus de 1 000 chevaux. Häcker explique aussi que la sportive électrique sera dotée d’un système de régénération au freinage XXL, grâce à la présence des quatre moteurs indépendants, qui affichent une plus grande capacité de récupération.

Si tout cela vous met déjà l’eau à la bouche, il va cependant falloir faire preuve d’un peu de patience. Si le constructeur n’a pas donné de date précise quant au lancement de cette nouvelle M3, il n’est pas attendu avant 2028 selon les journalistes de l’Argus. La berline sportive devrait notamment chasser sur les terres de la Tesla Model 3 Performance, mais également dans une certaine mesure avec la Xiaomi SU7 Ultra si elle venait à arriver en Europe.