La réparation d’une batterie de voiture électrique est-elle si coûteuse ? Cette étude compare avec les moteurs thermiques

Selon une récente étude menée par le site Recurrent, remplacer la batterie d’une voiture électrique coûtera moins cher que de réparer un moteur thermique, et ce à partir de 2030. De quoi faire un pied de nez aux détracteurs de cette motorisation, et rassurer les plus inquiets.

Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot

Si les ventes de voitures électriques stagnent en Europe et en France, comme l’ont prouvé les derniers chiffres d’AAA Data, cette motorisation est tout de même de plus en plus présente sur nos routes. Et ce même si les détracteurs restent encore nombreux, formulant toutes sortes de critiques.

Une batterie de moins en moins chère

Et nombre d’entre elles concernent les batteries. On pense notamment au recyclage, même si cela n’est plus du tout un souci, mais également à leur coût. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, ce dernier reste encore assez élevé, puisqu’il représente environ 40 % du prix d’une auto électrique en moyenne. Autant dire que de nombreux conducteurs ont peur de devoir remplacer leur accumulateur en cours de route. Mais il y a peu de craintes à avoir. Déjà, parce que c’est extrêmement rare, mais pas seulement.

Une récente étude menée par le site américain de vente de voitures électriques Recurrent devrait encore plus rassurer les plus inquiets. Cette dernière se penche plus particulièrement sur le coût du remplacement d’un pack. Et elle nous donne une très bonne nouvelle. En effet, elle explique tout simplement que changer la batterie d’une auto zéro-émission (à l’échappement) coûtera bientôt moins cher que de réparer un moteur thermique. Cette bascule serait prévue pour l’horizon 2030 environ selon les données.

Crédit : Reccurent

Mais à quoi cette évolution serait-elle due ? En fait, c’est simple, il faut aller chercher du côté du coût des batteries, qui ne cesse de chuter. Et cela grâce à la baisse du cours du lithium, qui reste l’un des éléments les plus présents dans les accumulateurs à l’heure actuelle. Le prix du kWh a dégringolé de 90 % depuis 2008, passant de 1 415 dollars en moyenne à seulement 139 dollars en 2023. En 2024, il serait passé sous les 100 euros le kWh, jusqu’à 56 dollars le kWh pour des batteries LFP.

Mais ce n’est pas tout, car selon le document, remplacer une batterie représentait environ 100 % de la valeur d’une auto d’occasion en 2020. Un chiffre qui est aujourd’hui passé à « seulement » 75 % et qui devrait encore continuer à descendre au fil du temps. Selon Recurrent, changer un accumulateur « ne représentera plus que 30 % de la valeur d’un véhicule d’occasion de 15 000 dollars d’ici 2030 ». Soit environ 4 500 dollars.

Des prix qui continuent de chuter

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le communiqué de l’entreprise explique que les prévisions sont particulièrement optimistes sur la baisse des coûts pour les prochaines années. Selon Goldman Sachs, les batteries ne devraient plus coûter que 80 dollars en moyenne du kWh à l’horizon 2026, soit dans moins de deux ans seulement. Ce qui correspond pour mémoire à 50 % du prix affiché en 2023. Une chute vertigineuse donc, et c’est loin d’être terminé.

Car toujours selon le cabinet américain, le prix du pack devrait encore descendre, pour atteindre les 64 dollars du kWh en 2030, mais certaines estimations sont même encore plus basses. Et pour cause, RMI table de son côté sur un montant d’environ 32 à 54 dollars. Et cela grâce aux équipementiers qui tirent les prix vers le bas, comme CATL ainsi que BYD. Et cela devrait en plus se répercuter sur les tarifs des voitures neuves, même si ces derniers ont parfois tendance à grimper chez certains constructeurs.

Plateforme BYD 3.0 sur la Seagull

Reccurent compare également le cours du pétrole au prix des batteries dans un graphique. Ce dernier montre que l’or noir reste assez stable, mais que le coût des accumulateurs chute rapidement, ce qui fera que le point de bascule sera atteint peu avant l’année 2030. De plus, l’entreprise rappelle qu’une auto thermique fait appel à bien plus de pièces qu’une auto électrique, plus susceptibles de s’user. Ce qui confirme une autre étude qui prouvait que rouler en voiture essence coûte actuellement plus cher.

Rappelons également qu’en cas de panne avec une batterie de voiture électrique, il n’est pas forcément nécessaire de changer l’ensemble du pack. Certains garagistes spécialisés commencent à proposer des réparations des cellules, pour quelques centaines d’euros.