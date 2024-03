BMW explique pourquoi l’iX3 sera la première voiture électrique à intégrer cette plateforme révolutionnaire

Avec ses deux concept-cars Vision Neue Klasse, BMW a donné un bel aperçu de ce que sera la future génération de voitures électrique de la marque, aussi bien en termes de style que de technologies. Mais la priorité sera vraisemblablement donnée aux SUV par rapport aux berlines.

C’est un fait, les berlines électriques sont plus efficientes que les SUV pour d’évidentes raisons aérodynamiques et de poids. Et cela vaut aussi pour les voitures thermiques. Avec l’avènement de la voiture électrique, les berlines reviennent d’ailleurs en force. BMW i4, Volkswagen ID.7, Mercedes EQE… Ce segment que l’on disait mort et enterré par les SUV revient sur le devant de la scène, notamment pour des raisons de praticité et d’efficience.

Cela ne signe pas la fin du SUV par ailleurs. Preuve en est, BMW va lancer sa nouvelle gamme de voiture électrique, la « sixième génération de voitures BMW » selon la marque, avec un SUV, en l’occurrence la version de série du BMW Vision Neue Klasse X que nous avons pu approcher il y a quelques semaines. Ce modèle, qui annonce le futur BMW iX3, donne un aperçu du style des futures BMW 100 % électriques et de celles qui reposeront sur la plateforme Neue Klasse qui arrivera en 2025.

Deux tiers des BMW vendues sont des SUV dans certaines régions du monde

Dans l’ordre des choses, on aurait pu s’attendre à ce que la BMW i3, qui sera la version de série du concept Vision Neue Klasse présenté au dernier Salon de Munich et que nous avons aussi pu approcher, soit le porte-étendard de la marque pour toutes les nouvelles voitures électriques. Mais il n’en sera rien, puisque la firme à l’hélice lancera d’abord le SUV avant la berline.

Dans une interview accordée à BMWBlog, Frank Weber, le patron de la recherche et du développement chez BMW, a donné quelques indices sur le futur calendrier du constructeur, et contrairement à ce que l’on aurait pu penser, le iX3 sera lancé avant la i3 pour la simple et bonne raison que « la moitié des ventes de BMW, au niveau mondial, sont des véhicules de type crossover. Dans certaines régions du monde, la gamme ‘X’ représente « jusqu’à deux tiers des ventes, tandis que les SUV de la marque sont souvent leaders dans leur segment ».

Le futur BMW iX3 arrivera sur nos routes en 2025 et sera produit au sein de l’usine hongroise de Debrecen. La BMW i3 arrivera quant à elle un an après et sera fabriquée en terres bavaroises. Tous les modèles ne seront pas assemblés en Europe, plusieurs produits reposant sur la plateforme Neue Klasse seront également fabriqués en Chine, au Mexique et à Regensburg en fonction des marchés.

Les BMW électriques iront plus loin, mais sans de plus grosses batteries

Pour ces nouvelles BMW, les ingénieurs ont joué sur plusieurs facteurs pour maximiser l’autonomie, à commencer par la maîtrise de la consommation avec un travail réalisé autour de la motorisation, de l’aérodynamique, du poids, des pneumatiques, de la gestion de la climatisation et du système électrique.

Les batteries solides étant prévues pour 2030, au sein de la marque, nous retrouverons des batteries lithium-ion, mais par rapport à l’actuel BMW iX3, le futur modèle promet entre 25 % et 30 % de consommation en moins. Dans les faits, cela pourrait nous amener à une consommation homologuée WLTP autour de 13 kWh aux 100 km, et sans doute encore moins pour la berline.

De quoi proposer une autonomie supérieure à 600 km, contre environ 470 km pour l’actuelle version. La recharge devrait, elle aussi, être plus rapide, avec un 10 à 80 % réalisé en une quinzaine de minutes, contre environ 25 minutes actuellement.