On a vu la future voiture électrique de BMW avec son autonomie XXL et une recharge ultra-rapide

Après la berline au Salon de Munich 2023, BMW nous présente la version SUV de son concept-car Neue Klasse de voiture électrique. Sobrement baptisé "X", il préfigure l'avenir esthétique et technologique de la marque, même si les informations techniques restent rares à ce sujet pour le moment.

En ce début d’année 2024, le groupe BMW est pour le moins actif, notamment en ce qui concerne l’électromobilité. Après les BMW iX2, Mini Countryman électrique et autres BMW CE-02 dans l’univers du deux-roues, nous avons pu découvrir en avant-première le futur de la firme à l’hélice avec un concept-car aux airs de déjà vu.

De déjà vu oui, car si vous suivez avec assiduité l’actualité autour de l’automobile, vous avez sans doute remarqué que ce concept ressemble étrangement à celui présenté par la marque au dernier Salon de Munich qui a eu lieu en septembre 2023.

Vous avez vu juste, puisqu’il s’agit de la version SUV de ce même concept, affublé du suffixe « X » pour mettre en avant le fait qu’il s’agit d’un SUV. Ou un « SAV » plutôt selon BMW, un savant melting-pot marketing qui veut dire « Sport Activity Vehicle » mais qui ne transgresse pas vraiment la définition de nos bons vieux SUV.

2025, l’année d’une nouvelle ère électrique pour BMW

Le BMW Vision Neue Klasse X, c’est son nom complet, repose sur la plateforme du futur selon BMW. Pour ceux qui n’auraient pas fait allemand au lycée, ça se traduit par « nouvelle classe ». « Neue Klasse », c’est l’appellation de la nouvelle plateforme qui accueillera pas moins de six nouveaux modèles électriques en 24 mois. Le premier modèle du genre arrivera en 2025 et sera assemblée au sein de l’usine hongroise de Debrecen.

Avant de vous dévoiler les – trop rares – informations à notre disposition sur la plateforme Neue Klasse, attardons-nous sur l’aspect esthétique de la voiture. Comme pour la version berline, le concept-car façon SUV adopte un dessin délicatement néo-rétro, comme c’est la mode en ce moment.

Forcément, ce qui saute aux yeux chez BMW, c’est la calandre et que ceux qui s’inquiétaient de la suite que donnerait BMW aux gigantesques calandres des récentes i7 et autres Série 4 se rassurent, l’avenir sera un peu plus raisonnable à ce niveau, avec des haricots, lumineux cette fois-ci, qui semblent puiser leur inspiration chez cette bonne vieille BMW Série 3 E30.

La calandre, que l’on peut assimiler à un bloc optique, s’étale sur toute la largeur, affichant une signature lumineuse relativement sobre avec un effet 3D. Les feux sont à LED, mais les pièces donnant l’effet 3D n’ont pas été détaillées. D’ailleurs, notez l’importance des LED chez BMW sur son concept, car selon les designers de la marque, les LED vont peu à peu remplacer les éléments chromés. Ce sont les assureurs qui vont être contents au moment de devoir s’acquitter des frais de réparation après un accrochage.

Devant la voiture, SUV oblige, l’effet « wahou » est globalement moins exacerbé que devant le même concept en berline, façon tri-corps, qui n’est pas encore sans rappeler, encore, la Série 3 E30. Les dimensions du BMW Vision Neue Klasse X sont similaires à celles d’un BMW iX3, à savoir environ 4,70 mètres de long.

Le dessin est assez simple dans l’ensemble, avec très peu de lignes taillées à la serpe. Les formes sont plutôt douces et harmonieuses, de quoi réduire de manière drastique le nombre de pièces dans une volonté de circularité. Il y a également des pièces qui apparaissent comme brutes, à l’image des bas de caisse latéraux et autres boucliers. Il s’agit là de matériaux recyclés et recyclables.

Notons aussi, une fois n’est pas coutume sur un SUV, une ceinture de caisse qui n’est pas aussi haute que sur un Peugeot e-3008 ou qu’un Volkswagen ID.4. Dans les faits, et nous y reviendrons plus bas pour la partie habitacle, cela permet de donner une vraie bouffée d’air frais à l’intérieur avec un habitacle baigné de lumière grâce à un large pare-brise et un toit entièrement vitré qui fait la jonction avec la vitre arrière. C’est plutôt étonnant que ce type de design nous vienne de chez BMW, plutôt habitué à rendre ses voitures les plus dynamiques possibles, dans tous les sens du terme, pour respecter ce qui fait son ADN depuis des décennies.

Les surfaces en verre affleurantes et la peinture extérieure « Coral Silver » donnent au concept BMW Vision Neue Klasse X une certaine légèreté. Dans la partie arrière des vitres latérales, nous retrouvons le fameux pan de Hofmeister, un élément de design des BMW, à savoir ce retour caractéristique de la ligne des vitres latérales à la base du montant C ou D de la carrosserie.

Il doit son nom à l’ancien ingénieur et responsable de secteur chez BMW, Wilhelm Hofmeister. Ce pan est réalisé non pas à travers des bordures chromées, mais avec une « impression réfléchissante » qui forme une surface transparente ou réfléchissante.

L’avenir des intérieurs BMW avec moins d’écrans ?

Passons désormais à bord, où la fragilité est apparente, concept-car oblige. L’intérieur est pour le moins épuré, et c’est limite si l’écran tactile du milieu ne fait pas de trop. De l’aveu même du designer présent sur place avec qui nous avons pu échanger, ces écrans vont dans tous les cas être amenés à disparaître pour deux raisons : la première, c’est l’organisme indépendant Euro NCAP qui va prendre en compte la présence d’écran au sein des voitures pour ses tests de sécurité.

Plus il y aura d’écrans et plus ils seront compliqués à utiliser, plus cela impactera la note. Et quand on sait que les constructeurs utilisent la note Euro NCAP comme vecteur de communication, on peut s’attendre à ce qu’ils tiennent rigueur de ces nouveaux critères.

L’autre point, c’est aussi l’arrivée de nouvelle technologie, et nous en avons les prémisses dans cette voiture. Il y a ce que l’on appelle le BMW Panoramic Vision, un système d’affichage tête-haute qui prend absolument toute la largeur du pare-brise sur une bande d’une quinzaine de centimètres. Cette technologie est basée sur un écran Matrix LED développé par Samsung et disposé à plat sous le pare-brise et dont l’image sera reflétée dessus.

L’écran central simplifie notamment l’envoi d’infos sur cet HUD, tandis qu’un second affichage tête-haute vient se superposer côté conducteur au Panoramic Vision, cette fois-ci pour les infos de conduite. Ça évitera globalement de déporter le regard. Vu comme ça, ça a l’air compliqué, mais dans les faits, les démonstrations qui nous ont été faites lors de la présentation du concept nous ont semblé on ne peut plus simple.

Bonne nouvelle donc, car la simplicité, ce n’est pas ce qui caractérise le système d’infodivertissement des BMW du moment. Tout ce dispositif s’inscrit dans la future génération de BMW iDrive que nous vous avons détaillé dans cet article.

Les futures BMW électriques n’iront pas forcément beaucoup plus loin, mais rechargeront plus vite

Pour ce qui est des informations techniques, nous repasserons. S’agissant d’un concept, le BMW Neue Klasse X ne devait sans doute pas embarquer quelque chose de concret. Le concept repose donc sur la nouvelle plateforme Neue Klasse qui a été optimisée pour les futurs modèles électriques de la marque, les « BMW de sixième génération » d’après les dires des représentants, une génération qui débutera en 2025.

Ce modèle, qui annonce les prémisses d’une future génération de BMW iX3, embarquera une batterie au lithium et non solides, la technologie n’étant pas assez mature aujourd’hui, et ne le sera pas non plus en 2025 d’après la marque. 2030 serait une date plus jouable selon le constructeur. Les ingénieurs ont préféré jouer sur d’autres facteurs pour maximiser l’autonomie, à commencer par la maîtrise de la consommation avec un travail réalisé autour de la motorisation, de l’aérodynamique, du poids, des pneumatiques, de la gestion de la climatisation et du système électrique. Tout un programme.

D’après les ingénieurs présents sur place et que nous avons pu interroger, par rapport à l’actuel BMW iX3, le futur modèle promet entre 25 % et 30 % de consommation en moins. Dans les faits, cela pourrait nous amener à une consommation homologuée WLTP autour de 13 kWh aux 100 km. Pas mal pour un SUV électrique.

Avec une batterie de 81,2 kWh nets, comme sur la nouvelle BMW i5 par exemple, cela laisse présager une autonomie d’environ 620 km. Les futures BMW électriques seront aussi équipées d’un système à haute tension de 800 volts permettant de recharger bien plus vite. On parle d’environ 300 km récupérés en 10 minutes.

Plus haut, nous vous disions que la batterie n’allait pas franchement évoluer par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui. Précisons toutefois que BMW va bientôt employer de nouvelles cellules rondes et non plus prismatiques. Celles-ci promettent une densité en hausse de 20 %, tandis que l’autonomie devrait grimper de 30 % par rapport aux modèles actuels et avoisiner les 800 km pour les plus grands modèles, notamment les berlines à la silhouette plus profilée.

Notre avis sur la BMW Vision Neue Klasse X

Techniquement, du moins pour la voiture électrique, ce concept-car n’embarque pas vraiment de révolution. Il faudra attendre 2030 et les batteries solides pour vraiment franchir encore un cap. La technologie actuelle est néanmoins aujourd’hui assez mature pour que BMW puisse proposer de belles prestations à ses futurs modèles électriques.

En réalisé, tout comme le concept Vision Neue Klass, cette version X annonce plutôt le futur esthétique de la marque, aussi bien pour la partie intérieure qu’extérieure. On observe, comme chez de nombreux constructeurs, un retour aux sources, le tout avec la volonté d’aller vers quelque chose de plus simple et de plus doux dans les formes. L’ADN BMW va-t-il perdurer ? Certainement, mais d’une autre manière et c’est sans doute un nouveau chapitre qui s’ouvrira pour la marque avec ces « BMW de sixième génération ».