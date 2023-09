BMW nous montre à quoi ressemblera le pare-brise panoramique de ses voitures électriques

BMW nous dévoile le futur système d'exploitation iDrive de ses voitures électriques, avec un pare-brise qui joue le rôle d'écran panoramique sous forme d'affichage tête-haute intelligent.

Petit retour en arrière. La première fois que l’on a entendu parler d’iDrive chez BMW, le mot paraissait hyper futuriste. Il faut dire qu’on était en 2001. C’était six ans avant l’iPhone qui a lancé la mode du préfixe « i » mis à toutes les sauces. Au-delà du simple mot, c’est la technologie qui était futuriste.

D’ailleurs, c’est le très haut de gamme BMW Série 7 qui l’a inauguré. Imaginez : au centre de la planche de bord, un écran. Oui, un écran ! Et pour le contrôler et afficher la navigation ou les médias, une molette au centre de la console centrale. Fou !

Ce qui paraît d’un banal affligeant aujourd’hui était digne d’un film de science-fiction à l’époque. Ce qui l’était moins, c’est le manuel d’utilisation de ce nouveau système iDrive à l’époque : quelques 700 pages à potasser ! Et c’est là qu’on mesure le chemin parcouru depuis alors que BMW présente son iDrive de nouvelle génération au salon de Munich 2023.

Un pare-brise écran immersif

Intégré au concept BMW Neue Klasse qui nous donne un avant-goût des technologies et solutions des BMW électriques qui seront sur les routes à partir de 2025, ce système iDrive de nouvelle génération va dans le sens de l’intuitivité et de la simplicité. Exit la molette et même quasiment la totalité des commandes analogiques, tout ou presque se fait de manière tactile.

Il reste bien quelques boutons multifonction sur le volant hyper futuriste, à peine visible, mais ici l’interaction se fait par le biais du BMW Panoramic Vision, déjà découvert au CES de Las Vegas. Mais par rapport au concept i Vision Dee sur lequel il était apparu, ici il se montre plus proche d’une prochaine arrivée en série.

Il s’agit d’un affichage tête-haute avec une projection d’une toute nouvelle ampleur puisqu’elle s’affiche sur toute la largeur du pare-brise. Les informations affichées sont donc à la fois visibles du conducteur mais aussi de son et ses passagers. Mais un autre affichage tête-haute vient se superposer au premier, exclusivement pour le conducteur celui-ci, affichant des infos en 3D.

Il reste bien entendu un écran central dans la BMW Neue Klasse, bien qu’ayant une forme très spéciale, depuis lequel le conducteur peut envoyer les informations vers l’affichage tête haute panoramique d’un simple geste.

Éclairage au diapason

L’éclairage ambiant participe de cette toute nouvelle interface utilisateur avec des ambiances lumineuses qui correspondent à différents modes et à des affichages spécifiques sur l’écran central. Le jaune a par exemple été choisi pour retransmettre une ambiance sportive.

De plus BMW nous explique que son BMW iDrive permet de croiser les données de l’infodivertissement avec les données électroniques et électriques de la voiture et du BMW Cloud, et ce sans doute pour afficher des données de conduite les plus précises qui soit sur l’écran central et /ou l’écran panoramique. Et être prêt pour la conduite autonome de niveau 5 !

Rendez-vous est déjà donné pour 2025, année durant laquelle BMW mettra sur la route son premier modèle de série issu de cette plateforme Neue Klasse, très certainement la prochaine génération de Série 3, et embarquant les technologies présentées sur le concept éponyme.

