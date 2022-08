BMW : deux modèles électriques inédits devraient franchir un nouveau cap sur la conduite autonome

BMW a profité de la présentation de ses résultats pour annoncer le lancement de deux modèles électriques, reposant sur sa nouvelle plateforme Neue Klasse. Il s’agira d’une berline et d’un SUV compact.

Depuis quelques années déjà, BMW électrifie massivement sa gamme. Cela passe par l’hybride rechargeable, mais surtout par le développement de sa gamme électrique. Et celle-ci est déjà bien remplie, avec les i3, i4, iX3, ainsi que l’i7 et l’iX1 en préparation. Mais vous vous en doutez bien, la firme germanique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, et comme l’avait annoncé son patron Oliver Zipse, BMW prévoit que la moitié de ses ventes d’ici à 2030 soient des modèles électriques. La firme souhaite également en écouler pas moins de deux millions d’ici à 2025. Pour atteindre cet objectif et pour respecter la volonté de l’Union européenne d’interdire la vente de voitures thermiques en 2035, elle prévoit notamment de lancer de nouveaux modèles, qui reposeront sur une plateforme inédite.

Une berline et un SUV

En effet, c’est à l’occasion de la présentation des résultats du premier trimestre qu’Oliver Zipse annonçait le développement d’une toute nouvelle plateforme, baptisée Neue Klasse. Un nom qui n’avait alors pas été choisi au hasard, et qui avait été utilisé dans les années 60 pour désigner une nouvelle gamme. Celle-ci avait alors marqué un véritable tournant pour BMW et avait contribué à sauver le constructeur.

Jusqu’alors, on en savait encore très peu sur cette plateforme, hormis qu’elle serait inaugurée par la future Série 3 électrique en 2025. Mais voilà qu’un communiqué de la marque, publié à l’occasion de la présentation des résultats du 2e trimestre, nous en apprend un peu plus.

En effet, le patron de la marque confirme que deux modèles inédits seront lancés sur cette plateforme « à partir de 2025 ». Et de poursuivre : « Nous ferons le prochain grand pas avec la Neue Klasse […]. Au départ, nous prévoyons une berline compacte dans le segment de la Série 3 et un SUV sportif. D’ici la fin de la décennie, la Neue Klasse devrait représenter plus de la moitié de nos ventes ».

Une gamme complète

Ces deux véhicules, qui restent encore très mystérieux au sujet de leur fiche technique et de leur design devraient notamment rivaliser avec les Tesla Model 3 et Model Y. On sait toutefois qu’un travail particulier sera réalisé sur la durabilité et le choix des matériaux, tandis que ces nouveaux venus devraient franchir une nouvelle étape en ce qui concerne la conduite autonome. Peut-être pourront-ils atteindre le niveau 3, désormais autorisé sur les routes européennes ? Selon BMW, des versions fonctionnant à l’hydrogène pourraient également voir le jour.

S’il faudra attendre 2025 avant de voir le premier modèle basé sur la Neue Klasse arriver, Oliver Zipse souligne qu’un premier avant-goût sera montré en 2023, à l’occasion du salon de Munich. D’autres modèles devraient voir le jour un peu plus tard afin de constituer une gamme complète, avec des véhicules premium et plus haut de gamme.

