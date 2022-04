BMW i7 officialisée : un écran 8K de 31,3 pouces pour cette berline électrique de luxe

Prévue pour la fin de l’année 2022, la BMW i7 est la nouvelle berline de luxe 100 % électrique du constructeur allemand qui compte bien faire parler d’elle. Entre fiche technique, design et tarif premium, examinons ensemble ce que l’on sait désormais de ce luxueux véhicule.

Après avoir débuté son électrification il y a quelques années déjà avec la BMW i3, le groupe allemand a continué de renforcer sa gamme avec de plus en plus d’ambition. La BMW iX et la BMW i4 sont deux modèles sortis il y a peu, alors que la BMW i7 viendra compléter cette gamme 100 % électrique en allant chercher les clients les plus aisés, en quête de véhicule aux prestations de luxe.

Un look très traditionnel, mais une vraie conception électrique

Les habitués de la marque bavaroise ne seront pas dépaysés avec l’arrivée de l’i7, qui conserve la majorité des codes de la série 7 du constructeur. Seuls quelques accents bleus dissimulés ici et là permettront de distinguer cette version électrique des autres : on sent bien que BMW n’a pas voulu casser les codes pour sa clientèle haut de gamme.

Pour autant, la BMW i7 est bel et bien un véhicule électrique, pensé comme tel depuis le début, comme en témoignent ses caractéristiques techniques. En effet, avec une batterie de 101,7 kWh et une autonomie annoncée au cycle WLTP entre 590 et 625 kilomètres, ce n’est pas une voiture sans ambition, loin de là.

La BMW i7 conserve un design extérieur classique // Source : BMW La BMW i7 // Source : BMW

La recharge rapide est annoncée comme plafonnant à 195 kW, de quoi récupérer 170 kilomètres d’autonomie en environ 10 minutes de charge. Deux moteurs électriques délivrent une puissance cumulée de 400 kW (544 chevaux), permettant de passer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, ce qui ne rivalisera pas avec les véhicules les plus puissants du marché. Mais cela devrait tout de même assurer une accélération sportive à la demande.

Un intérieur premium, et le prix qui va avec

Les quelques clichés de l’intérieur de la BMW i7 sont exceptionnel : ils montrent le soin tout particulier apporté aux finitions et à l’ambiance à bord du véhicule. On retrouve notamment un cockpit incurvé composé de deux écrans (14,9 et 12,3 pouces) au centre de la planche de bord, permettant au conducteur de visualiser toutes les informations dont il a besoin sur le véhicule et sur la navigation.

Pour l’infodivertissement des passagers arrière, BMW a vu les choses en très grand, puisque l’on retrouve un écran de cinéma 8K de 31,3 pouces, spécialement conçu pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux, avec Amazon Fire TV intégré. Bien évidemment, avec un intérieur pareil, le ticket d’entrée sera très élevé : 139 000 euros, auxquels il sera aisé d’ajouter plusieurs dizaines de milliers d’euros d’options sans aucun doute.

