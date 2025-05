BMW fait rouler une première voiture électrique dotée d’une batterie solide à la technologie révolutionnaire

La batterie à l’état solide, c’est le cheval de bataille de nombreux constructeurs. Dotée d’une meilleure densité énergétique, elle permet d’embarquer un plus petit accumulateur et d’aller plus loin que les batteries que nous connaissons actuellement. BMW vient d’annoncer y travailler et sa grande limousine électrique est la première à en bénéficier pour des tests.

La batterie solide, cela pourrait être la future avancée majeure dans l’univers de la voiture électrique. Pour le moment, nous en sommes loin, les rares constructeurs s’y étant attaqués proposent aujourd’hui des batteries semi-solides, comme IM Motors, la marque de luxe de MG, avec sa grande berline la L6.

Les premiers modèles « grand public » équipés de batterie solides pourraient arriver l’an prochain en Chine. Les constructeurs se veulent relativement prudents à l’égard de cette technologie et nombreux sont ceux qui tablent plutôt sur une démocratisation à l’horizon 2030.

Mais au fait, la batterie solide, de quoi s’agit-il ?

La batterie solide, ou batterie à électrolyte solide, est une technologie de stockage d’énergie qui diffère des batteries lithium-ion par l’utilisation d’un électrolyte solide au lieu d’un liquide. Cette innovation permet d’éliminer plusieurs inconvénients liés aux batteries actuelles, comme le risque d’incendie ou les pertes d’efficacité dues aux grandes variations de température. L’électrolyte solide est généralement constitué de céramique, de verre ou de polymères, ce qui le rend plus stable et plus sûr.

Pour les voitures électriques, la batterie solide représente une avancée importante. Elle promet une densité énergétique supérieure, ce qui signifie que les véhicules pourraient parcourir une plus grande distance avec une seule charge, le tout avec une plus petite batterie. De plus, elle permet des temps de recharge plus rapides et une durée de vie plus longue que les batteries classiques. Cela pourrait réduire considérablement les coûts d’entretien et améliorer l’autonomie, deux critères clés pour les clients de voitures électriques.

Mais comme énoncée plus haut, cette technologie en est encore à ses débuts sur le plan industriel. Les enjeux techniques et les coûts de production restent importants, ce qui freine actuellement sa commercialisation à grande échelle.

Des voitures électriques plus légères à l’avenir

Du côté des constructeurs européens qui se penchent sur ce sujet, il y a Mercedes, mais aussi le groupe BMW. Le constructeur vient d’ailleurs d’annoncer via un communiqué de presse l’intégration de cellules batteries entièrement à électrolyte solide dans une BMW i7 de tests, actuellement en circulation dans la région de Munich, fief de la firme aux hélices.

Rappelons que depuis 2022, BMW et Solid Power, une entreprise spécialisée dans le domaine, ont renforcé leur collaboration à travers un accord de transfert technologique visant à faire progresser le développement des batteries solides. Partenaires depuis 2016, les deux entreprises misent sur cette technologie pour proposer à plus ou moins moyen terme des batteries solides pour les futures voitures électriques de la marque et du groupe BMW en général (Rolls-Royce et Mini compris).

Le prototype de batterie intégré dans la BMW i7 repose sur les principes de construction éprouvés de la cinquième génération (cellules prismatiques en modules), combinés à de nouveaux concepts pour l’intégration des cellules solides de Solid Power. Les ingénieurs évaluent notamment la gestion de l’expansion des cellules, la régulation de la pression de fonctionnement ainsi que le contrôle thermique.

Les cellules utilisent des électrolytes à base de sulfure. Leur intégration complète dans un pack batterie permettra d’acquérir des données dans les mois à venir, en vue d’une industrialisation future.

Cela pourrait permettre à BMW, à terme, de proposer des batteries moins grosses, plus sécurisées et moins exposées aux variations de température. Cela pourrait aussi alléger leurs autos, comme cette BMW i7 qui, dans sa version commercialisée actuellement, embarque une immense batterie de 101,7 kWh pour un la variante xDrive60 pour une autonomie WLTP de 625 km.

Grosse batterie, grosse autonomie, mais aussi surcharge pondérale importante, avec 2,7 tonnes sur la balance pour ce modèle. Gageons qu’une batterie solide plus petite permettra d’alléger son poids tout en améliorant son autonomie.