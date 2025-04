« Pas d’incendie, pas d’explosion », la Chine impose des batteries indestructibles pour les voitures électriques

À partir de 2026, les batteries des voitures électriques en Chine devront être quasi indestructibles : pas d’incendie, pas d’explosion, même en cas de gros pépin. Cette norme, unique au monde, va-t-elle transformer l’industrie ? Certainement.

Après la conduite autonome, la Chine s’attaque aux batteries de voitures électriques.

Pour aller plus loin

La Chine impose des règles inédites : Tesla et les voitures chinoises contraintes de revoir leurs technologies

Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a décidé de jouer la carte de la sécurité à fond.

À partir du 1er juillet 2026, toutes les batteries des véhicules électriques vendus en Chine devront respecter la norme GB38031-2025. Son slogan pourrait être : « Pas d’incendie, pas d’explosion ». En gros, même si la batterie subit un emballement thermique (un phénomène où la température grimpe hors de contrôle), elle ne devra ni s’enflammer ni exploser. C’est une première mondiale, et ça place la barre très haut.

Mais pourquoi une telle règle ? Les voitures électriques traînent une mauvaise réputation : le risque d’incendie en cas d’accident ou de défaut. En Chine, où le marché des voitures électriques est en pleine explosion (plus de 8 millions de véhicules vendus en 2024), le gouvernement veut rassurer les consommateurs et éviter les drames. Dernièrement, c’est Xiaomi qui en a fait les frais.

Des tests ultra-poussés pour des batteries blindées

Alors, comment s’assurer qu’une batterie est aussi solide qu’un bunker ? La nouvelle norme introduit des tests hyper rigoureux. Par exemple, l’essai de diffusion thermique vérifie que la batterie reste stable même quand elle chauffe à l’extrême. Avant, il suffisait qu’un voyant s’allume 5 minutes avant un potentiel incendie. Maintenant, la batterie doit carrément empêcher le feu et l’explosion, tout en limitant les fumées toxiques pour ne pas intoxiquer les passagers.

Et ce n’est pas tout. Parmi les nouveaux tests, on trouve :

L’essai d’impact inférieur : imaginez que votre voiture heurte un gros caillou ou un trottoir. Ce test simule une collision sous le véhicule pour s’assurer que la batterie ne bronche pas.

: imaginez que votre voiture heurte un gros caillou ou un trottoir. Ce test simule une collision sous le véhicule pour s’assurer que la batterie ne bronche pas. Les cycles de charge rapide : les batteries devront encaisser 300 charges rapides (celles qu’on fait en 15-20 minutes à une borne) sans flancher, même après un court-circuit.

L’industrie face à un défi… et une opportunité

Cette norme va-t-elle bouleverser le marché ? Oui, et pas qu’un peu. Les experts estiment qu’elle va pousser les petits fabricants à mettre les bouchées doubles en recherche et développement. Certains pourraient même ne pas suivre le rythme, ce qui risque d’accélérer la consolidation du secteur, c’est-à-dire moins d’acteurs, mais des acteurs plus solides.

Mais tout le monde n’est pas pris au dépourvu. Les gros joueurs, comme CATL (le leader mondial des batteries), sont déjà dans les starting-blocks. CATL affirme que sa technologie NP (pour No Propagation, ou zéro propagation thermique) répond aux exigences depuis 2020. Lors d’un test, une de leurs batteries a résisté à une collision à 120 km/h contre un pilier sans prendre feu ni exploser.

Pourtant, tout n’est pas rose. Les petites entreprises pourraient voir leurs coûts grimper pour se mettre à niveau, ce qui pourrait augmenter le prix des voitures électriques à court terme. Mais à long terme, tout le monde y gagne : moins d’accidents, moins de coûts d’assurance, et une confiance améliorée des consommateurs.

Une réponse aux inquiétudes du public

Cette annonce arrive à point nommé, après un accident très médiatisé en mars 2025 impliquant une Xiaomi SU7, une voiture électrique qui a pris feu après une collision. Même si l’enquête est encore en cours, ce genre d’incident alimente les craintes du public. Avec cette norme, la Chine envoie un message clair : la sécurité est non négociable.

Pour aller plus loin

Accident mortel en Xiaomi SU7 électrique : la marque explique pourquoi la voiture n’a pas freiné

En obligeant les fabricants à produire des batteries ultra-sûres, la Chine pourrait aussi redorer l’image des véhicules électriques à l’échelle mondiale. Et qui sait ? D’autres pays pourraient s’inspirer de cette norme pour renforcer leurs propres règles.

Pour aller plus loin

J’ai vu Renault mettre le feu à une Mégane électrique : comment ce système a permis aux pompiers de l’éteindre très rapidement