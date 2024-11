La nouvelle batterie solide révolutionnaire de MG arrivera sur une voiture électrique dès 2026

Attendue comme le messie, la batterie solide n’a jamais été aussi proche d’arriver dans nos voitures électriques. Malgré encore quelques incertitudes à ce sujet, le groupe SAIC, a qui appartient MG, compte lancer d’ici environ un an sa première batterie solide à grande échelle.

L’un des plus grands constructeurs automobiles chinois, SAIC, a récemment dévoilé un projet pour le moins ambitieux, et que tous les acteurs du monde de la voiture électrique envient : la production en masse de la deuxième génération de batteries à électrolyte solide (SSB) dès 2026.

Avec une densité énergétique de 400 Wh/kg, cette nouvelle batterie s’inscrit dans la course effrénée que se livrent les fabricants chinois, aux côtés de Chery, GAC, CATL, BYD, GWM et d’autres grands noms de l’industrie. Pour les marques européennes, il va falloir être un peu plus patient.

La batterie solide, qu’est-ce que c’est ?

Chez Survoltés, nous vous parlons régulièrement de cette batterie annoncée comme révolutionnaire. La batterie solide utilise un électrolyte solide au lieu d’un électrolyte liquide, comme dans les batteries lithium-ion classiques. Cela offre plusieurs avantages, notamment une sécurité accrue, une densité énergétique plus élevée (donc une plus grande autonomie), et un temps de charge réduit. On peut s’attendre à des autonomies proches de 1 000 km en cycle WLTP.

Ces batteries sont aussi plus durables et peuvent potentiellement avoir une durée de vie plus longue, tout en nécessitant moins de métaux rares.

Cependant, la production de batteries solides reste coûteuse, et il y a des défis techniques à surmonter, notamment pour les fabriquer à grande échelle et garantir leur fiabilité. Malgré cela, de nombreuses entreprises investissent dans cette technologie, avec l’espoir de lancer des véhicules équipés de batteries solides dans les années à venir.

Après la guerre des prix, la guerre des batteries en Chine ?

Stocker l’énergie solaire n’a jamais été aussi simple Pas besoin d’être électricien pour récupérer et stocker l’énergie solaire. Le Hyper 2000 de Zendure est une solution Plug & Play très simple à installer chez soi… et capable de générer jusqu’à 600 euros d’électricité par an !

Et l’une des premières entreprises à dégainer, cela pourrait être SAIC. En avril 2024, la firme chinoise a fait un pas important dans le domaine des batteries semi-solides en lançant la prévente de la nouvelle IM L6, équipée d’une batterie semi-solide. C’est la première batterie semi-solide dotée d’un système haute tension de 900V.

Et les choses continuent d’avancer, car en ce mois de novembre, IM Motors, soutenue par SAIC, a officiellement demandé une licence de vente pour ce modèle. Ce véhicule est attendu en Europe pour l’année prochaine, si le calendrier ne change pas d’ici là. Reste à savoir si elle sera équipée de cette batterie sur notre marché. Contacté à ce sujet, MG Motor n’a pas pu nous confirmer cette information.

Outre son incursion dans les batteries semi-solides, SAIC investit lourdement dans la recherche et le développement des batteries solides. En 2023, l’entreprise a créé une coentreprise avec la start-up chinoise QingTao Energy Development, spécialisée dans les batteries solides.

La première génération de SSB de QingTao, avec une densité énergétique de 368 Wh/kg, était déjà particulièrement intéressante avec des chiffres remarquables. Maintenant, SAIC et QingTao se concentrent sur la deuxième génération de batterie solide, qui sera produite à grande échelle en 2026.

La nouvelle batterie solide de SAIC, prévue pour 2026, promet d’être un bond en avant en termes de performance et de sécurité. Avec une densité énergétique de 400 Wh/kg et une densité volumétrique de 820 Wh/L, cette batterie offrira une capacité de 75 Ah. En termes de sécurité, elle sera équipée d’une protection contre les risques de surchauffe et ne s’enflammera pas, même en cas de perforation ou d’exposition à des températures élevées de 200 °C.

De plus, elle conservera 90 % de ses performances dans des conditions de basses températures, un atout dans les pays où le climat est froid, comme en Norvège par exemple, où la voiture électrique représente désormais plus de 90 % des ventes de voitures neuves.

La compétition s’intensifie sur le marché des batteries solides

L’intérêt pour les batteries solides ne se limite pas à SAIC. En effet, un grand nombre d’entreprises chinoises cherchent à lancer leurs propres solutions d’ici 2026.

Chery prévoit de commercialiser une batterie solide avec une densité énergétique impressionnante de 600 Wh/kg, tandis que le groupe GAC souhaite équiper ses voitures de marque Hyper avec des batteries solides de 400 Wh/kg. Des entreprises telles que CATL, Great Power, Sunwoda, GWM et BYD travaillent également sur des technologies similaires.

Avec l’annonce de cette deuxième génération de batteries solides, SAIC confirme son ambition de devenir un leader de la technologie des batteries en Chine.

L’entreprise a déjà indiqué qu’elle installerait sa première batterie solide développée en interne sur un modèle de voiture électrique de la marque MG.