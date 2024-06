La batterie solide révolutionnaire pourrait bientôt arriver chez le plus grand concurrent de Tesla

La batterie solide est attendue de pied ferme dans l'industrie de la voiture électrique. Elle permettra d'immenses évolutions de l'autonomie, de la vitesse de recharge et de la durabilité. Le plus grand concurrent de Tesla pourrait bien être l'un des premiers à dégainer ce genre de batterie.

Les batteries solides vont clairement révolutionner les voitures électriques. Elles promettent plus de 1 000 km d’autonomie, une recharge ultra-rapide en 5 à 10 minutes, et une immense durée de vie. Certaines batteries actuelles parviennent à dépasser les 1 000 km d’autonomie et à proposer une recharge en 10 minutes, mais avec un coût élevé et une taille importante.

Les batteries solides veulent répondre à ces problématiques. Mais il va falloir attendre, car les premiers exemplaires ne devraient pas voir le jour avant 2027, même si SAIC, la maison mère de MG, prévoit un premier modèle de série pour 2026.

Le gouvernement chinois, de son côté, aurait mis sur la table une enveloppe de 6 milliards de yuans (environ 780 millions d’euros) pour permettre aux entreprises locales d’accélérer le développement de la batterie solide. Car il existe encore des barrières industrielles empêchant de les fabriquer en série.

BYD fait partie du groupe de travail

Selon Reuters, cette somme serait ventilée entre différentes entreprises du secteur. On peut citer le géant CATL, leader des batteries de voitures électriques. C’est à lui que l’on doit la batterie des Zeekr 001 et Li Auto Mega qui se recharge en moins de 11 minutes. On trouve également dans la liste WeLion, le fournisseur de Nio, avec la batterie semi-solide de 150 kWh présente dans les Nio ET5 et ET7 notamment, qui promet 1 055 d’autonomie sur le cycle CLTC.

Mais ça ne s’arrête pas là, car les constructeurs FAW, SAIC et Geely (à qui appartient Zeekr) auraient également été choisis. Et surtout, le géant BYD, plus grand concurrent de Tesla et numéro deux mondial de la voiture électrique, ferait partie de ce groupe de travail.

Rappelons que BYD produit des voitures électriques, mais également des batteries lithium-ion (surtout des LFP, sans cobalt). C’est d’ailleurs le premier métier de l’entreprise chinoise. BYD pourrait donc faire partie des premiers constructeurs sur la planète à proposer des batteries solides.

Et pour Tesla ?

Reuters a contacté les différentes parties prenantes du projet, mais aucune n’a souhaité commenter ce qui est pour le moment une rumeur. De son côté, Tesla n’a toujours pas annoncé son intention de se lancer sur les batteries solides, et tente, pour le moment, de viabiliser la production et l’efficacité énergétique de ses cellules 4680 que l’on trouve dans les Cybertruck et Semi.

Rappelons que la Chine est souvent pointée du doigt pour subventionner de manière trop importante l’industrie locale de la voiture électrique. C’est pour cette raison que l’Europe souhaite augmenter les frais de douanes après avoir lancé une vaste enquête sur le sujet. Encore récemment, nous apprenions que les producteurs de batterie chinois avaient lancé une guerre des prix. Le but : assécher la concurrence internationale pour régner en maître sur cette industrie.

Nous devrions donc assister à une course internationale à la batterie solide dans les mois à venir. Certains acteurs européens et américains sont déjà en lice. On peut citer Volkswagen avec QuantumSpace ou encore Ford et BMW. La guerre ne fait que commencer.