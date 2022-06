Des batteries solides chez Ford et BMW dès cette année

La start-up Solid Power a annoncé l'installation d'une ligne de production pilote pour les cellules de batteries solides à destination de ses plus gros investisseurs : Ford et BMW. Pour le moment, il s'agit uniquement de tests.

Annoncés depuis quelques années comme une révolution en devenir dans le monde de la mobilité électrique, les batteries solides peinent à voir le jour. La technologie n’est pas encore assez mature selon Nissan pour équiper des véhicules en grand nombre et les processus de fabrication ne sont pas maîtrisés.

Cela serait en passe de changer si l’on en croit l’entreprise Solid Power, qui informe avoir installé une ligne de production pilote dans le but d’envoyer ces cellules de batterie solide à Ford et BMW pour qu’elles soient testées par les deux constructeurs.

Une livraison des cellules avant la fin de l’année

Si l’annonce de Solid Power est si importante, c’est parce qu’elle précise l’échéance : avant la fin de l’année 2022, des cellules seront envoyées à Ford et à BMW pour commencer les tests grandeur nature, dans des prototypes des deux constructeurs.

Pour arriver à tenir les délais, Solid Power prévoit de répliquer en tous points ce qui est fait avec les lignes de production des batteries lithium-ion, pour limiter autant que possible les coûts de production.

En utilisant un procédé déjà éprouvé, la start-up souhaite avancer avec prudence dans cette nouvelle étape qu’est la mise à l’échelle de la production. Ne vous imaginez pas pour autant qu’il y aura des centaines de milliers de véhicules électriques qui pourront être équipés en batteries solides dans un futur proche.

En effet, Solid Power a prévenu qu’en fonctionnant à plein régime, sa ligne de production devrait être capable de fournir 300 cellules par semaine, soit autour de 15 00 par an. L’immense majorité sera à destination de ses partenaires privilégiés (Ford et BMW).

Les avantages des batteries solides

Les cellules de batteries solides produites seront faites pour les véhicules électriques « ayant plus d’autonomie, moins chers et plus sûrs » que ceux d’aujourd’hui si l’on en croit la déclaration de la start-up. Il faudra toutefois attendre encore de nombreuses années avant de pouvoir acheter une voiture dotée de batteries solides, puisque les premiers modèles ne sont pas attendus avant la seconde moitié de la décennie.

Rappelons que les batteries solides permettront d’augmenter la densité énergétique des cellules (et donc de proposer des autonomies plus importantes) et de réduire le temps de charge.

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1360225_volkswagen-1000-km-dautonomie-pour-traverser-la-france-dune-traite-en-voiture-electrique

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.