96 % des ventes : ce pays prouve que la voiture électrique peut dès aujourd’hui remplacer les thermiques

Après une part de marché de 96 % des ventes de véhicules neufs sur le mois d’août 2024 en Norvège, la voiture électrique semble définitivement et presque unanimement adoptée dans ce pays.

Depuis plus d’une décennie maintenant, la Norvège est en quelque sorte la locomotive de la voiture électrique en Europe. Les constructeurs étrangers, notamment chinois, qui veulent se frotter au Vieux Continent et prendre le pouls s’installent d’abord en Norvège, là où le marché de la voiture électrique est mature.

Et au mois d’août 2024, le pays scandinave vient de signer un nouveau record. Un communiqué de presse de CPR Asset Management nous indique que, sur 100 voitures neuves vendues dans le pays, 94 étaient 100 % électriques. À titre de comparaison, en France, on oscille entre 15 et 20 % les bons mois, tandis qu’en Europe, on tourne plutôt autour de 13 à 18 %.

Bientôt 100 % de part de marché pour la voiture électrique ?

Il faut dire que tout est fait depuis pas mal de temps pour encourager les Norvégiens à acheter une voiture électrique. Entre les généreuses subventions, ou encore les quelques avantages à la circulation, comme l’accès aux voies de bus, les clients n’ont pas forcément à trop de poser de questions sur quelle énergie choisir, surtout que le réseau de recharge est extrêmement dense.

Part de marché des différentes motorisations au fil des ans en Norvège // Source : CPR AM

« Si cette tendance se poursuit, nous atteindrons bientôt notre objectif d’avoir une flotte 100 % zéro émission d’ici 2025 », a déclaré le directeur de la Fédération routière norvégienne (OFV), Oyvind Solberg Thorsen, précisant que les ventes totales de voitures ont légèrement augmenté par rapport à l’année dernière.

Quels sont les modèles les plus vendus ?

Dans le détail, en août 2024, plus de 2 000 Tesla Model Y, 932 Volvo EX30 et plus de 700 Skoda Enyaq ont été vendus en Norvège. Les véhicules diesel et essence ne représentaient que 2 % des ventes, le reste étant des hybrides rechargeables. De janvier à août de cette année, les véhicules électriques ont représenté près de 87 % des ventes de voitures particulières neuves en Norvège.

Nissan Ariya // Source : Nissan

Pour rappel, la Norvège, qui est paradoxalement un important producteur de pétrole et de gaz naturel, s’est fixée pour objectif de vendre uniquement des véhicules zéro émission d’ici 2025, soit 10 ans avant l’objectif de l’UE.

En Europe, c’est plutôt l’effet inverse qui s’enclenche, avec un ralentissement de la progression des ventes de voitures électriques sur la majorité des marchés, entre incertitudes économiques et baisse, voire abandon, des subventions.