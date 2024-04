Chery : ce constructeur chinois de voitures électriques arrive en Europe avec de nombreux modèles et une usine

Alors qu'elle prévoit de commercialiser ses voitures électriques en Europe sous peu, Chery va aussi les produire chez nous. La marque chinoise prépare en effet l'ouverture de son usine en Europe, ce qui permettra à ses autos d'être éligibles au bonus écologique en France.

Si vous ne connaissez pas encore Chery, ne vous en faites pas car c’est tout à fait normal. Et pour cause, si elle fut fondée en 1997, elle n’est pour le moment pas commercialisée chez nous.

Une nouvelle usine en Europe

Cependant, cela pourrait ne plus trop tarder, puisque ça fait déjà un petit moment que l’on en entend parler. La firme, qui est en fait un groupe basé à Wuhu, en Chine, possède plusieurs marques, telles que Exeed, Jaecoo ou encore Luxeed pour ne citer qu’elles. Et voilà que certaines d’entre elles devraient faire sous peu leur arrivée sur le Vieux Continent.

Ce sera également le cas de Omoda ainsi que d’Exlantix, les trois affichant des positionnements très différents et plus ou moins haut de gamme. Et les premiers modèles commercialisés en Europe devraient arriver dans le courant de l’année, sans plus de détails pour le moment. Hormis le fait que l’Omoda 5 devrait être le premier véhicule à fouler notre sol. Mais ce n’est pas tout, car le groupe Chery ne veut pas faire les choses à moitié, bien au contraire.

Il y a quelques semaines, nous annoncions que l’entreprise allait étoffer ses équipes en Europe. Mais ce n’est pas tout, car elle prévoit également de construire ses voitures électriques chez nous. Et on sait déjà dans quel pays sera situé cette usine, qui ne sera malheureusement pas implantée en France. L’agence britannique Reuters indique que c’est l’Espagne qui aurait été choisie par le groupe chinois, comme l’a confirmé le gouvernement.

Le site de production sera installé à Barcelone et l’accord devrait être signé au cours des prochains jours, selon le ministère de l’Industrie. De son côté, Chery ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, mais le gouvernement catalan indique que l’un de ses représentants partira en Chine pour rencontrer les dirigeants du constructeur.

Un vrai atout financier

La marque asiatique a su garder le secret longtemps, alors que ce projet était encore méconnu quelques semaines plus tôt. Cependant, le projet était en réflexion depuis un petit bout de temps. Reuters nous rappelle qu’en mars dernier, Chery aurait entamé des discussions avec le gouvernement italien, mais n’aurait eu que peu de retours. C’est ainsi que le choix s’est porté sur l’Espagne, qui semble plus enthousiaste.

De son côté, notre voisin transalpin pourrait bientôt accueillir la production des voitures de Leapmotor, dans le cadre d’un accord signé avec le groupe Stellantis. Mais c’est d’abord la Pologne qui a été sélectionnée pour assembler la petite T03 que nous avons pu essayer. Depuis plusieurs mois, de nombreux constructeurs chinois se tournent vers l’Europe pour installer leurs usines.

C’est notamment le cas de BYD, qui a choisi la Hongrie, tandis que MG a aussi pour projet de s’installer sur le Vieux Continent. Bien sûr, cela n’a rien d’innocent, et pourrait notamment permettre aux voitures asiatiques privées de bonus écologique d’y être de nouveau éligible. De plus, cela réduit considérablement les coûts logistiques ainsi que les délais de livraison.