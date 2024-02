Cette marque chinoise de voitures électriques ne fait pas les choses à moitié pour son arrivée en Europe

Encore méconnue en Europe, la marque chinoise Chery s'apprête à faire son arrivée chez nous. Et cette dernière ne devrait pas faire les choses à moitié, puisqu'elle prévoit d'étoffer ses équipes, notamment en charge du développement technique ainsi que du design.

Les constructeurs chinois arrivent en force sur le marché, c’est un fait indéniable. Non contents de se développer chez eux, ces derniers veulent désormais tenter leur chance à l’échelle internationale et notamment en Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fonctionne déjà bien.

Une offensive en cours

On pense par exemple à BYD, qui est devenu en ce début d’année le numéro 1 mondial de la voiture électrique dans le monde, dépassant donc Tesla. Ce qui avait d’ailleurs été anticipé par certains spécialistes. Mais les marques traditionnelles vont devoir continuer à se battre, car l’offensive chinoise est loin d’être terminée. Et pour cause, un nouveau constructeur est en train de faire tout doucement son arrivée sur le Vieux continent.

Vous ne le connaissez sans doute pas encore, mais préparez-vous à en entendre parler au cours des prochains mois. Il s’agit de Chery, une marque chinoise fondée en 1997 et pour l’heure uniquement présente en Chine. Ce qui ne devrait cependant pas durer. Cette dernière prépare activement son arrivée en Europe, et elle ne devrait pas faire les choses à moitié. Le site américain Electrive explique que la firme envisage d’étoffer ses équipes chez nous.

Le constructeur prévoit de doubler le nombre d’employés au sein de son centre de recherche et développement qui a ouvert en 2018 non loin de l’aéroport de Frankfort, en Allemagne. Une stratégie qui devrait prendre forme au cours des douze prochains mois, et qui permettra d’atteindre un total de 120 personnes travaillant pour la marque sur le sol européen. Ces dernières seront également en charge de la conception du design de ses futures voitures.

Par ailleurs, Chery souhaite également collaborer avec des fournisseurs régionaux, ce qui devrait plaire à Bruxelles. La Commission Européenne avait en effet annoncé plusieurs mesures afin de contrer les acteurs chinois et pour protéger son industrie, en incitant notamment les constructeurs à produire leurs véhicules sur place. Cependant, il l’idée d’une usine sur le Vieux Continent n’est pas encore d’actualité pour l’entreprise.

Un développement rapide

Quoi qu’il en soit, Chery est désormais bien décidé à se faire une belle place chez nous, afin de rivaliser avec MG, dont la MG4 cartonne, bien qu’elle ne soit plus éligible au bonus écologique. La firme chassera également sur les terres de Nio ou encore Xpeng, déjà implantées chez nous, ainsi que de Avatr qui devrait arriver. Pour cela, l’entreprise chinoise ne se contentera pas d’une seule marque, bien au contraire. En effet, elles seront en fait pas moins de trois à faire leur arrivée sur le Vieux continent.

Il s’agira d’Omoda, de Jaecoo et d’Exlantix, affichant des positionnements différents, plus ou moins haut de gamme. Si rien n’a encore été officiellement confirmé, il se murmure que le premier modèle à arriver sur notre sol sera l’Omoda 5, qui prend la forme d’un SUV compact. Ce dernier sera lancé progressivement sur plusieurs marchés européens dès cette année, pour un prix tournant autour des 37 000 euros.

Plus tard, il devrait être suivi par le Jaecoo 7, un modèle surélevé sept places qui devrait reposer sur la même plateforme, mais on ne sait pas si ce dernier sera également proposé en électrique ou seulement avec une motorisation hybride. Du côté d’Exlantix, c’est à une berline qu’il faudra s’attendre, rivalisant sans doute avec la Tesla Model S. Celle-ci devrait se doter d’une architecture 800 volts ainsi que de la conduite autonome grâce à ses capteurs LiDAR.

Cependant, ces voitures ne seront pas éligibles au bonus écologique, en raison de leur fabrication en Chine. Et contrairement à MG ou encore BYD, Chery n’a pas encore annoncé la construction d’une usine chez nous. Cependant, cela n’est pas à exclure une fois que la firme sera bien implantée sur le Vieux Continent.