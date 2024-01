Chery : ce constructeur de voitures électriques arrive en Europe avec trois marques intéressantes

La firme chinoise Chery prépare activement son arrivée en Europe, en commençant par le Royaume-Uni. Cette dernière serait même en négociation avec les autorités afin de construire sa propre usine. De quoi lui permettre d'espérer profiter du bonus écologique en France un jour ?

Encore inconnus quelques années plus tôt, les constructeurs chinois sont aujourd’hui en train de déferler sur l’Europe. Et certains s’y sont déjà offerts une place de choix, comme MG ou plus récemment BYD, qui vient d’ailleurs de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla.

Un nouveau concurrent

À vrai dire, il est très difficile de citer toutes les marques qui sont déjà chez nous ou qui envisagent de le faire sous peu, car elles sont de plus en plus nombreuses. Et voilà qu’une nouvelle s’apprête à faire son entrée dans la danse. Il s’agit de Chery, un groupe chinois méconnu en Europe à l’heure actuelle. Mais cela ne devrait pas durer bien longtemps, car ce dernier a bien l’intention de débouler sur le Vieux Continent.

En février dernier, la firme levait en effet le voile sur sa nouvelle eQ1, qui est déjà exportée chez nous, et plus précisément en Italie. Mais de manière discrète, puisqu’elle a été rebadgée et renommée DR 1.0 EV, un peu à la manière de Dartz, qui importe la Wuling Hongguang Mini EV sous la marque Freze. Mais la citadine, rivale de la Dacia Spring ne sera bientôt plus la seule représentante du groupe chez nous.

Et pour cause, ce dernier veut désormais vendre lui-même ses voitures en Europe, sans passer par un intermédiaire. En octobre dernier, nous annoncions que Chery arriverait sur le Vieux Continent avec non pas une mais bien trois marques. Il s’agira alors d’Omoda et Jaecoo ainsi que d’Exlantix, avec un positionnement plus haut de gamme. Il se dit que le premier modèle à venir chez nous sera l’Omoda 5, dès cette année.

Et cela semble être en bonne voie, comme l’indique le très sérieux Financial Times. Ce dernier explique que Chery est actuellement en discussions avec les autorités du Royaume-Uni en ce qui concerne la commercialisation de ses voitures, mais pas seulement. Car le constructeur chinois a un autre projet encore plus titanesque, puisqu’il prévoit tout simplement d’installer une usine chez nos voisins anglo-saxons.

De grandes ambitions

Des négociations seraient actuellement en cours avec les autorités compétentes, afin de décider des modalités de construction de ce site industriel. Pour le moment, Victor Zhang, en charge de la division britannique de Chery explique aux journalistes d’Autocar que les discussions avec le gouvernement en sont à un stade très précoce. Si la firme possède déjà une usine en Chine, la production à l’échelle locale revêt une grande importance.

La construction de cette usine outre-Manche va à l’encontre de la stratégie de certains de ses rivaux, dont Rivian et Tesla, qui avaient un temps envisagé une stratégie similaire. Même chose pour BYD, avant que le Brexit ne les fasse changer d’avis. Si le site de production de Chery devrait majoritairement assembler des modèles électriques, le constructeur ne ferme pas la porte aux autos thermiques non plus.

Il explique en effet, que cette usine pourrait exporter des véhicules en Afrique du Sud ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et quid du reste de l’Europe? Et bien Victor Zhang laisse entendre qu’un autre site sera prévu pour le Vieux Continent. Il explique que celui situé au Royaume-Uni doit être indépendant, en raison de la taille de ce marché. Rien n’a encore été dit sur la localisation de la seconde usine européenne pour le moment.

Quoi qu’il en soit, cette stratégie pourrait être bénéfique pour Chery, alors que Bruxelles a récemment dévoilé une série de mesures afin de protéger l’industrie locale. De plus, une production locale permettrait potentiellement aux voitures de la marque chinoise de profiter du bonus écologique en France, si les conditions ne se durcissent pas d’ici là.