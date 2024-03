Fiat va bientôt fabriquer des voitures électriques chinoises abordables en Europe

Ce n'était qu'une question de temps : après l'accord surprise entre Stellantis (groupe de Peugeot, Citroën, Fiat et Jeep) et le chinois Leapmotor, on savait que des voitures électriques chinoises allaient être fabriquées dans des usines européennes. Le site choisi serait une usine Fiat en Pologne, qui entamerait la production de la petite Leapmotor T03 dès le printemps 2024. Voici tout ce qu'il faut savoir.

On le sait : l’électrification à marche forcée du marché automobile rebat totalement les cartes, et ouvre la porte à des partenariats auxquels personne n’aurait jamais pensé. Stellantis (le tentaculaire groupe de Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep et Opel, entre autres) a par exemple créé la surprise en s’associant avec Leapmotor, un constructeur de voitures électriques chinois quasiment inconnu.

Cet accord permettait à Leapmotor d’arriver en Europe en bénéficiant de la force de vente de Stellantis, mais également d’y faire assembler ses voitures dans des usines du groupe. Si l’usine historique de Mirafiori, en Italie, était un moment envisagée, il semblerait que la décision se soit arrêté sur le site ex-Fiat de Tychy, en Pologne. Et la production pourrait débuter très vite.

Une production un peu particulière dès le printemps 2024

C’est l’agence de presse Reuters qui nous apprend la nouvelle, citant deux sources proches du dossier. D’après elles, le site de Tychy, une usine Fiat historique qui assemble actuellement les Jeep Avenger, Fiat 600 et la 500 thermique, devrait débuter la production de la Leapmotor T03 « dès le deuxième trimestre 2024 ».

La petite voiture électrique chinoise sera assemblée via la technique dite « semi-knocked down » (SKD). Concrètement, l’usine recevra des kits avec des voitures partiellement assemblées, qu’elle se chargera donc de terminer.

Des bénéfices bien concrets ?

Notons que la Leapmotor T03 est déjà vendue en France. Nous l’avons même déjà essayée, et nous avions trouvé qu’elle ne déméritait pas, mais sa fabrication en Chine lui interdit désormais l’accès au bonus écologique. De fait, ses 25 990 euros sont plus compliqués à défendre.

De fait, peut-être que cette « semi-fabrication » européenne pourrait lui faire obtenir l’incitation gouvernementale de 4 000 euros, ce qui la rendrait bien plus compétitive, notamment face à la Dacia Spring. Pour rappel, la T03 embarque une batterie de 41 kWh, de quoi lui promettre 280 km selon le cycle WLTP.

Cette T03 n’est d’ailleurs que la première étape de l’arrivée de Leapmotor en France. On sait ainsi que le C10, un SUV concurrent des Tesla Model Y et Renault Scénic E-Tech, arrivera un jour ou l’autre dans nos contrées, mais son lieu de production reste à définir.