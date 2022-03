Voici le futur BMW iX1 100 % électrique et son regard agressif

À quelques mois de sa révélation officielle, BMW dévoile un premier teaser de son futur SUV compact électrique, baptisé iX1.

Comme la grande majorité des constructeurs à l’heure actuelle, BMW a très largement entamé son électrification massive. Un temps légèrement en retard par rapport à ses rivaux. Après avoir eu une belle avance avec son i3, la firme munichoise a finalement repris les choses en mains et a décidé d’étoffer sa gamme de voitures électriques, baptisée BMW i.

Aujourd’hui, celle-ci est donc plutôt fournie, avec l’i3, toujours présente au catalogue, épaulée par l’iX3, cousin électrique du X3, l’i4 et le nouveau BMW iX. Mais d’autres modèles sont prévus pour les prochaines années, avec l’i7 mais également l’inédit iX1. Si la firme n’a pour l’heure encore jamais vraiment évoqué son existence, voilà qu’elle fait parler d’elle en dévoilant un teaser de son futur SUV compact électrique.

Proche de l’iX3

Sur la seule photo actuellement publiée de ce nouveau venu, difficile de voir tous les détails qui composeront son look. Tout laisse néanmoins penser que celui-ci affichera des lignes proches du futur X1, qui sera également proposé avec des motorisations thermiques. Très proche de l’iX3 en termes de style, cet enfin affiche un regard agressif, entourant une calandre plus sage que celle de la BMW i4.

Si aucune image n’a encore été montrée de l’intérieur, on sait déjà que ce modèle profitera de nombreuses technologies, reprises notamment des futures Série 3 et Série 7 restylées. Le nouveau iX3 devrait également être équipé d’un tableau de bord incurvé, tandis que l’écran tactile intègrerait un tout nouveau système d’info-divertissement. Selon un porte-parole de la marque, le SUV devrait alors être à la fois spacieux et compact.

Entre 412 et 438 km

Pour l’instant, BMW ne s’est pas montré très loquace sur son nouveau SUV compact électrique, ne donnant alors aucune information sur sa fiche technique. Néanmoins, la firme a concédé à confirmer qu’il serait équipé de la technologie eDrive de cinquième génération. Comme le soulignent nos confrères d’InsideEVs, plusieurs groupes motopropulseurs seront proposés, sans que plus de détails ne soient communiqués.

Reposant sur la plateforme UKL/FAAR légèrement retravaillée et également utilisée chez Mini, ce nouveau BMW iX1 devrait pouvoir parcourir entre 412 et 438 kilomètres en une seule charge selon la version choisie. Sa révélation officielle est attendue d’ici à la fin de l’année.

