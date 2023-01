Voiture électrique : BMW nous fait rêver avec ce pare-brise digne d’une salle de cinéma

BMW profite du CES 2023 de Las Vegas pour dévoiler le concept i Vision Dee qui préfigure la prochaine génération de voiture électrique prévue pour 2025. Au programme : un affichage tête haute révolutionnaire et quelques bonus héritées d'un monde virtuel que nous avons pu découvrir en avant-première à Munich il y a quelques semaines.

L’an dernier, au CES 2022, nous avions pu découvrir le concept BMW iX Flow : une voiture électrique dotée d’une peinture à l’encre électronique de l’entreprise e-ink. Un concept qui ne débouchera sur rien pour le moment, contrairement à la nouvelle étude de style présentée par BMW pour les CES 2023.

Son petit nom : i Vision Dee. Il s’agit d’un concept car censé préfigurer la future plateforme électrique de la marque allemande, prévue pour 2025 : la fameuse Neue Klasse. Précisons d’emblée que le magnifique design d’une berline compacte tricorps ne devrait pas être repris en production. Ce concept car souhaite davantage montrer la voie des technologies embarquées que désire prendre BMW.

Si vous êtes un peu geek dans l’âme et que vous aimez la technologie, les beaux écrans (comme ceux de LG dédiés aux voitures) et les belles voitures, alors vous allez être servis. Ce qui saute le plus aux yeux en s’approchant de cette voiture électrique, ce sont ses fenêtres. Elles sont transparentes, mais dotées d’écrans. Lorsque ceux-ci sont allumés, les fenêtres ne sont plus transparentes, permettant de profiter pleinement du contenu affiché.

À quoi cela peut-il bien servir ? On ne va pas se mentir, à pas grand-chose depuis l’extérieur. Mais une fois au volant, c’est une autre histoire. Le pare-brise peut lui aussi se transformer en un écran géant, ne laissant plus passer la lumière vers et depuis l’extérieur. L’idée est alors de pouvoir plonger le conducteur et les passagers dans une réalité mixte (qui ajoute des éléments réels au monde virtuel) ou totalement virtuelle, au choix.

Dans le détail, le pare-brise et les fenêtres disposent de cinq modes différents, pour coller aux cinq niveaux de conduite autonome. Le premier niveau désactive l’affichage, le second niveau se contente d’afficher des informations à l’écran (à l’image d’un affichage tête haute). À partir du troisième niveau (celui qui permet de parler de conduite autonome), les écrans vont afficher du contenu informationnel, à l’image des réseaux sociaux par exemple.

Le quatrième niveau entre quant à lui dans une réalité mixte, en permettant d’afficher des informations en superposition de l’environnement. Enfin, le cinquième niveau nous plonge dans la réalité virtuelle, en nous coupant totalement du monde, pour afficher un autre univers.

Bien entendu, ce dispositif ne sera pas repris tel quel par BMW dans la future Série 3 électrique qui verra le jour en 2025. En revanche, les équipes du constructeur allemand confirment qu’une fonction va énormément évoluer grâce à ces recherches : l’affichage tête haute.

Cette fonctionnalité, très pratique, devrait connaître sa petite révolution dans les années à venir. Au lieu de se limiter à une petite surface projetée face au conducteur au-dessus du volant, BMW voit bien plus grand. À partir de 2025, l’affichage tête-haute sera ainsi projeté sur l’intégralité de la largeur du pare-brise. Ce qui devrait permettre d’afficher de nombreuses autres informations, en plus de la vitesse ou de la cartographie.

On peut alors imaginer regarder un film lors d’une pause recharge, ou l’affichage d’une cartographie bien plus évoluée et complexe qu’actuellement. La voiture pourrait projeter, en réalité mixte, des indications précises (comme des flèches) pour savoir exactement quel embranchement ou quelle rue prendre. Comme le font déjà certaines voitures, à l’image de la BMW iX, mais sur l’écran central. Les plus geeks d’entre nous pourraient imaginer jouer sur cet écran virtuel, avec un GeForce Now pour voiture comme le fait Nvidia, ou un Steam à la Tesla.

Pour le reste, on vous laisse profiter des photos de ce magnifique concept, qu’on aimerait bien voir un jour rouler sur nos routes, dans une forme un peu plus civilisée. La berline n’est pas morte, et BMW le prouve encore.

