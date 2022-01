La BMW iX Flow peut changer la couleur de sa carrosserie, et c’est bien plus qu’un gadget

En collaboration avec E Ink, BMW a développé une technologie qui permet à son SUV électrique iX de changer la couleur de sa carrosserie de manière instantanée. Ce système peut paraître un peu gadget au premier abord, mais il pourrait s’avérer utile pour la régulation thermique du véhicule.

Pour les aficionados de GTA, qui n’a jamais changé la couleur de carrosserie de son véhicule après un petit tour dans son garage, pour clôturer une course poursuite effrénée avec les forces de l’ordre ? Ce petit tour de passe-passe pourrait bien devenir réalité avec BMW, qui en fait une démonstration sur son SUV électrique iX, dans le cadre du CES 2022, qui se tient cette semaine à Las Vegas.

Effet waouh assuré

Pour l’occasion, la firme d’outre-Rhin a renommé son véhicule BMW iX Flow, fruit d’un partenariat avec E Ink, connue pour sa technologie d’encre électronique. L’idée est simple : de manière instantanée, vous pouvez changer la teinte extérieure de votre automobile. Une vidéo démo a déjà été publiée par le compte twitter @klwtts.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) January 5, 2022

Soyons honnêtes : l’effet waouh est réel. En moins de 2 secondes, la BMW iX passe d’un blanc à un gris métallisé d’une manière très fluide et agréable à l’œil. « À l’avenir, les expériences digitales ne se limiteront pas aux écrans. Il y aura de plus en plus de fusion entre le réel et le virtuel », imagine Frank Weber, membre du conseil d’administration de BMW AG.

Élargir le spectre de personnalisation

Ce système, qui pourrait paraître très gadget et anodin au premier abord, ouvre pourtant un nouveau spectre et des possibilités beaucoup plus grandes en matière de personnalisation. Modifier l’apparence de son véhicule selon ses envies, ses préférences esthétiques du moment, son humeur ou encore selon les conditions environnementales devient possible.

BMW aborde d’ailleurs la question de la régulation thermique d’une voiture. Les couleurs ont des propriétés diverses, qui pourraient impacter le choix de l’utilisateur. En effet, le blanc reflète plus la lumière du soleil. S’il fait chaud, cette teinte peut être privilégiée pour contenir au maximum la chaleur de votre habitacle — lorsque la voiture est garée, par exemple.

Au contraire, si les températures sont plus fraîches, une teinte noire peut demeurer une solution intéressante pour absorber plus de chaleur. « Dans ce contexte, BMW Group encourage le développement de cette technologie afin qu’une nouvelle forme de personnalisation puisse être expérimentée à l’extérieur et à l’intérieur des futurs modèles de série », peut-on lire.

Comment fonctionne cette technologie ?

Pour effectuer ce petit tour de magie, la BMW iX Flow s’appuie sur la technologie électrophorétique. Une enveloppe corporelle constituée de plusieurs millions de microcapsules de la taille d’un cheveu humain (en épaisseur) est stimulée par des signaux électriques. Ce processus permet d’afficher plusieurs pigments de couleurs à la surface.

On a hâte de voir quelle première voiture électrique de série épousera cette technologie pour le moins surprenante. Même si, vous l’imaginez, cette petite prouesse sera probablement une option payante.

