LG dévoile les écrans flexibles des futures voitures électriques

LG profite du CES de Las Vegas pour dévoiler ses nouvelles innovations en matière d'écrans dédiés à l'automobile. Au programme, diverses technologies de pointe pour les systèmes d'info-divertissement des voitures électriques du futur ainsi que la révélation d'une solution audio plus immersive.

C’est l’un des évènements les plus attendus de l’année, qui ouvre tous les ans le bal des salons internationaux. Il s’agit bien sûr du CES de Las Vegas, qui débutera ce jeudi 5 janvier et se prolongera jusqu’au dimanche 8. Dédié à la tech, celui-ci attire depuis quelques années de plus en plus de constructeurs automobiles, à l’image de Mercedes qui avait levé le voile sur son concept Vision EQXX durant cet évènement. Et pour cause, les voitures sont aujourd’hui de véritables smartphones sur roues, devenant de plus en plus indépendants des innovations en matière d’écrans et de technologies embarquées.

De nouvelles innovations

Et justement, une entreprise sera notamment présente lors de cette nouvelle édition 2023 du Consumer Electronics Show afin de présenter ses nouveautés et innovations. Il s’agit de LG, qui vient tout juste de dévoiler une nouvelle gamme de téléviseurs OLED. Si la firme est en perte de vitesse sur le marché des smartphones, elle souhaite en revanche plus que jamais se développer sur celui des écrans embarqués dans l’univers automobile.

Fournissant déjà le groupe General Motors et notamment le Cadillac Lyriq avec son grand écran OLED de 33 pouces, la firme veut aller encore plus loin. Dans son communiqué, celle-ci annonce en effet les nouveautés qu’elle présentera au CES de Las Vegas. Réunies sous le slogan « Advanced Mobility Lifestyle« , celles-ci prendront notamment la forme d’écrans aux technologies plus avancées.

Parmi elles, citons le P-OLED, une innovation inspirée des écrans OLED (Organic Light-Emitting Diode) que l’on connaît. Pour rappel, cette technologie fait appel à des diodes organiques, qui produisent chacune leur propre lumière, sans faire appel à un rétro-éclairage. Ainsi, la luminosité est meilleure tandis que les couleurs sont plus intenses et les noirs très profonds. Là où le P-OLED se distingue, c’est par sa flexibilité. Ainsi, les écrans dotés de cette technologie peuvent se plier et sont plus légers, ce qui facilite leur intégration.

Mais ce n’est pas tout, car LG présentera également des écrans LCD LTPS (Low Temperature Polycrystalline Silicon) durant le salon. Cette technologie, déjà connue depuis plusieurs années fait appel au silicium polycristallin, un matériau synthétisé à basse température. Elle présente de nombreux avantages, comme une densité théorique maximale de 500 pixels par pouce, ainsi qu’une consommation d’énergie moins importante. Un vrai atout pour les voitures électriques de demain, qui pourrait contribuer à améliorer leur autonomie.

Un système audio plus immersif

Mais ce n’est pas tout. En effet, l’entreprise basée en Corée du Sud et qui fournit également des batteries à certaines voitures électriques, dont le Buick Electra E5, dévoile aussi une nouvelle innovation. Et cette fois-ci, elle porte sur l’expérience sonore à bord des futures voitures qui en seront équipées. Le rival de Philips, Panasonic et Samsung présentera sa technologie Thin Actuator Sound Solution, qui arrivera sur des voitures de série à partir du premier trimestre 2023.

Remplaçant les enceintes traditionnelles, cette solution est plus fine et plus légère, puisque le « haut-parleur » ne mesure que 2,5 millimètres d’épaisseur pour 150 x 90 millimètres de large. Le tout avec un poids contenu de 40 grammes comme l’explique le site Tadviser. Ce système fait appel à la technologie d’excitation, qui fait alors vibrer les écrans et les matériaux du poste de conduite. Résultat, le son se propage mieux, offrant une expérience plus immersive aux occupants du véhicule.

De plus, cette technologie est également plus écologique, puisqu’elle se passe de néodyme, une terre rare présente dans les aimants des enceintes traditionnelles. Son extraction, majoritairement réalisée en Chine est particulièrement nocive pour l’environnement, rejetant de nombreux polluants dans le sol et les rivières. L’autre atout de cette Thin Actuator Sound Solution est qu’elle peut être implantée n’importe où dans la voiture, permettant de s’adapter aux contraintes techniques et de design.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.