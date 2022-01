Mercedes-Benz Vision EQXX : ce concept électrique promet 1000 kilomètres d’autonomie dans un avenir proche

Mercedes-Benz a profité du CES 2022 pour dévoiler son concept électrique Vision EQXX. Cette voiture est censée établir de nouvelles références en matière d'efficacité énergétique pour obtenir une autonomie réelle de plus de 1000 kilomètres.

Lors d’une conférence à distance, juste avant l’ouverture du CES 2022, Mercedes a présenté son concept Vision EQXX. Ce concept est censé établir de nouvelles références en matière d’efficacité énergétique pour obtenir une autonomie réelle de plus de 1000 kilomètres, soit 279 km de plus que le meilleur modèle de la catégorie électrique, l’EQS de Mercedes.

Mercedes-Benz a ainsi promis que la production en série de véhicules électriques contenant la technologie de batterie de l’EQXX est prévue d’ici 2025. Cette technologie arrivera d’abord sur un nouveau modèle compact. Mais en attendant, intéressons-nous à ce concept de berline compacte.

Mercedes-Benz Vision EQXX : tout a été conçu pour optimiser son autonomie

La Mercedes-Benz Vision EQXX a été conçue pour remettre en question les principes existants des véhicules électriques. Il s’agit donc essentiellement d’un projet de recherche et développement poussé à l’extrême. Ainsi, en plus de l’esthétique recherchée, cette voiture a été conçue pour l’efficacité énergétique.

Pour réduire la dépendance aux systèmes auxiliaires, ceux qui ont un impact sur l’autonomie, le socle au châssis du véhicule (donc le dessous du véhicule que l’on appelle soubassement) de l’EQXX canalise l’air pour aider à évacuer la chaleur perdue. La batterie elle-même présente une nouvelle composition d’anode qui améliore sa densité, en plus d’un agencement pour réduire son poids et donner plus d’espace pour les cellules.

L’aérodynamique active est également un des axes majeurs de conception de l’EQXX. Plus concrètement, un certain nombre de volets motorisés peuvent rester fermés pour que l’air circule dans la direction la plus efficace, ne s’ouvrant que pour refroidir les composants de la voiture en cas de besoin.

Selon les propres mesures du constructeur automobile, le Vision EQXX offre un coefficient de traînée vraiment impressionnant de seulement 0,17. Pour comparaison, la Model 3 de Tesla possède un coefficient de trainée aérodynamique de 0,21. C’est pourquoi l’EQXX arbore une silhouette si spectaculaire, en particulier à l’arrière. L’EQXX possède également un diffuseur arrière rétractable, il est utilisé pour éviter de rendre la voiture plus étroite ou plus longue que nécessaire.

Avec des cellules fournies par le spécialiste chinois des batteries CATL, la nouvelle batterie de l’EQXX de 1750 kg ne fait que la moitié de la taille de la batterie de 107,8 kWh de l’EQS et elle est environ 35 % plus légère. Elle fonctionne à plus de 900 V et dispose d’un « équilibrage actif des cellules » – un processus par lequel l’énergie est extraite uniformément de chaque cellule pour une efficacité accrue.

Évalué à 201 ch, le moteur compact de l’EQXX est monté dans un sous-châssis léger en fibre de carbone à l’arrière et conduit via une transmission à une vitesse. Il est contrôlé par un système électronique fortement basé sur celui de l’hypercar hybride Mercedes-AMG One, mais avec une nouvelle génération de carbures de silicium (SiC).

Mercedes a également équipé l’EQXX de ce que le constructeur allemand appelle des rétroviseurs extérieurs de « neuvième génération » et de nouvelles roues optimisées pour l’aérodynamisme. Il y a aussi un panneau solaire sur le toit qui permet d’obtenir environ 25 kilomètres d’autonomie en plus sur chaque long trajet. À l’intérieur, l’énorme écran utilise MBUX, le système d’infodivertissement maison.

L’objectif de Mercedes est désormais de tester sa voiture en Europe sur un trajet de 1000 kilomètres. Comme vous pouvez le voir, il s’agit davantage d’un projet de recherche et développement poussé à l’extrême qui sert d’expérimentation pour les futures voitures électriques du groupe allemand.

