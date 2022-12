Ce SUV électrique, et son écran 6K de 33 pouces, pourrait permettre à Buick d’arriver en Europe

Buick dévoile son tout nouveau SUV électrique, baptisé Electra E5. Destiné au marché chinois dans un premier temps, il devrait être commercialisé aux États-Unis en 2024 et pourrait arriver en Europe dans la foulée. Ainsi, il permettrait au groupe américain General Motors de faire son retour sur le Vieux Continent, avec un écran 6K de 33 pouces.

Si vous ne connaissez pas Buick, vous avez probablement déjà dû croiser certains de ses modèles sans le savoir. Et pour cause, la marque américaine fondée en 1903 commercialise des voitures Opel rebadgée, comme la Regal, copie conforme de l’Insignia ou le Encore, jumeau de l’Opel Mokka. Mais comme tous les autres constructeurs, la firme doit rester dans l’air du temps et s’adapter aux changements du marché. Cela passe notamment par l’électrification.

Un inédit SUV électrique

En octobre 2020, le constructeur levait le voile sur un inédit concept-car prenant le nom d’Electra, en partenariat avec SAIC Motor. Et pour cause, les deux marques ont créé une joint-venture, baptisée Pan Asia Technical Automotive Center, chargée de développer de modèles électriques pour le marché chinois. Deux ans plus tard, voilà que Buick dévoile la version de série de cette étude de style, qui prend alors le nom d’Electra E5.

Premier modèle électrique de la marque américaine, celui-ci arbore une ligne épurée qui nous rappelle d’autres production venue de l’Empire du Milieu. Certains remarqueront d’ailleurs la signature lumineuse qui ressemble aux modèles de Nio. L’ensemble se veut assez classique et s’inspire du concept Electra-X, dévoilé en juin dernier et se rapprochant du modèle définitif.

Long de 4,89 mètres, comme le précise le communiqué, ce nouveau Buick Electra E5 se situe alors à mi-chemin entre les Tesla Model Y et Model X, comme le Nio EC7 officialisé hier. Le SUV américain affiche également une hauteur de 1,66 pour 1,91 mètre de large. Un beau bébé, qui offre un empattement généreux de 2,95 mètre. Si aucune image de l’intérieur n’a été montré, celui-ci devrait être plutôt vaste pour les occupants. Le volume de coffre n’est pas connu non plus.

Selon le site chinois It Home, le SUV électrique embarquera un grand écran 6K similaire à celui de 33 pouces que l’on trouve dans le Cadillac Lyriq, mais aucun détail supplémentaire n’a été révélé à ce sujet. Nous pourrions également découvrir une présentation inspirée de la Celestiq, une berline électrique officialisée par le constructeur américain en octobre dernier.

Arrivée en Europe ?

Pour l’instant, Buick n’a donné aucune information sur la fiche technique de son SUV électrique. Mais comme l’explique le site nord-américain Auto123, celui-ci reposera sur la plateforme Ultium du groupe General Motors. Annoncée en mars 2020, celle-ci peut équiper des modèles à transmission intégrale, traction ou propulsion. Elle va de pair avec une batterie développée par LG Chem, qui possèdent la particularité d’avoir une faible teneur en cobalt. Ainsi, son coût de production serait moins élevé, à hauteur de 100 dollars du kWh.

Équipant également le Hummer EV et le GMC Sierra EV, rival du Ford F-150 Lightning et du Rivian R1T, cette plateforme promet une autonomie pouvant atteindre les 640 kilomètres en une seule charge. À noter qu’elle est compatible avec des tensions de 400 ou 800 volts, permettant une charge plus rapide. Le SUV pourrait alors encaisser une puissance allant jusqu’à 350 kW, dépassant alors les Porsche Taycan et Audi e-tron GT, se limitant à 270 kW. Le maximum pour l’instant sur une voiture de série.

Destiné au marché chinois, ce Buick Electra E5 sera lancé là-bas dès l’année prochaine, mais il devrait également être commercialisé en Amérique du Nord d’ici à 2024. Il n’est donc pas exclu qu’il traverse l’océan pour venir jusqu’à chez nous, alors que le groupe General Motors souhaite faire son retour en Europe avec des modèles électriques. Pour rappel, l’entreprise n’est plus présente sur le territoire depuis 2017, date du rachat d’Opel par PSA, devenu Stellantis.

Il est donc tout à fait envisageable que le SUV arrive un jour sur notre territoire, rivalisant alors avec les nombreux constructeurs chinois ayant également pour ambition d’envahir le marché. D’autant plus que l’Electra E5 a toutes les chances de séduire les clients, alors qu’il devrait être équipé de nombreuses fonctionnalités, comme la conduite semi-autonome Super Cruise ainsi que les mises à jour OTA à distance.

