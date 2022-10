Ce nouveau pickup électrique est dotée d’une autonomie XXL et d’une fiche technique hallucinante

General Motors dévoile son nouveau GMC Sierra EV, un pick-up 100 % électrique qui devrait concurrencer les Ford F-150 Lightning et autres Tesla Cybertruck. Une commercialisation en Europe pourrait être envisagée.

Cela fait de nombreuses années que GMC (filiale du groupe General Motors) commercialise son Sierra, un grand pick-up lancé pour la toute première fois en 1987. Jusqu’alors uniquement commercialisé avec des moteurs thermiques, celui-ci s’offre enfin une déclinaison 100 % électrique, tout juste dévoilée par la marque. Il s’agit alors du 2ème modèle électrique du constructeur, après le Hummer EV.

Un style revu

Totalement revu par rapport à la version à combustion interne, lancée en 2019, cette nouvelle mouture s’offre tout nouveau style, plus épuré. Exit l’immense calandre chromée un brin ostentatoire, puisque celle-ci, désormais pleine se fond mieux dans le reste de la face avant. Elle est alors entourée de nouvelles optiques.

L’arrière a également profité d’un nouveau coup de crayon, avec des lignes là encore plus contemporaines et épurées, donnant tout de même un certain charisme à la voiture sur la route. Les dimensions n’ont quant à elles pas été précisées dans le communiqué de la marque, mais la version thermique affiche pour rappel une longueur de 6,12 mètres pour 2,06 mètres de large et 1,92 mètre de haut.

À bord, la présentation a également été très largement revue, alors que le pick-up électrique s’équipe désormais d’un grand écran tactile en position verticale. Ce dernier nous rappelle l’ancien système de la Tesla Model S, mais également le Ford Mustang Mach-E. Sa diagonale est affichée à 16,8 pouces, tandis que le conducteur profite également de la recharge par induction pour son smartphone.

La banquette arrière 60/40 peut quant à elle être arrangée de plusieurs manières en fonction des besoins, tandis que le véhicule est doté d’une benne de 1,50 mètre de côté. À l’avant, le pick-up est doté d’un frunk dont la capacité n’a pas été dévoilé, mais qui se dote d’une prise électrique de 120 volts aux Etats-Unis.

Plus de 700 chevaux électriques

Comme le Chevrolet Silverado EV dévoilé plus tôt dans l’année, ce nouveau GMC Sierra EV repose sur la nouvelle plateforme Ultium du groupe américain. Celle-ci permet de nombreuses configurations avec deux ou quatre roues motrices et embarque une nouvelle batterie du même nom, développée en partenariat avec LG Chem. Celle-ci est alors dotée de cellules ayant une faible teneur en cobalt et affiche un coût de production raisonnable, autour des 100 dollars par kWh.

Ainsi, cela devrait permettre de proposer des véhicules électriques plus abordables. Cette batterie d’une capacité de 200 kWh (cela ne devrait pas plaire à Renault ni à la France) permet alors au pick-up électrique de 754 chevaux et 1 064 Nm de couple de parcourir 640 kilomètres dans sa version de lancement Denali Edition 1 selon le cycle américain EPA. En WLTP, on serait plutôt proche de 740 km.

La recharge s’effectue à une puissance maximale de 350 kW en courant continu, via un système 800 volts, similaire aux Porsche Taycan et autres Kia EV6. Ainsi, il est possible de récupérer environ 160 kilomètres en 10 minutes.

Conçu pour être ultra polyvalent, le véhicule est également doté d’un système de charge bidirectionnelle permettant de recharger des appareils électroniques à une puissance maximale de 10,2 kW. Ce nouveau GMC Sierra EV est également en mesure de tracter jusqu’à 4,31 tonnes et est doté de la fonctionnalité CrabWalk, qui lui permet de se déplacer de manière latérale. Un système déjà présent sur le Hummer EV et qui devrait également équiper le Tesla Cybertruck. Au total, cinq modes sont proposés sur le pick-up, qui profite également de la conduite à une pédale.

Attendu pour l’année prochaine dans sa version Denali Edition 1, le pick-up rival du Ford F-150 Lightning sera affiché à 107 000 dollars, soit environ 108 760 euros, tandis que la gamme complète sera détaillée un peu plus tard. Il se pourrait également tout à fait que ce Sierra EV fasse un jour son arrivée en Europe, alors que General Motors prévoit de revenir sur le Vieux Continent.

