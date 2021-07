Tesla Cybertruck : il devrait se déplacer comme un crabe pour contrer le GMC Hummer

Elon Musk a confirmé que le Tesla Cybertruck aura le droit à quatre roues directrices. Cette évolution technique laisse fortement présager un mode crabe, dont bénéficie déjà le pick-up électrique GMC Hummer.

Rappelez-vous : en février 2020, le GMC Hummer en avait impressionné plus d’un lors de sa présentation officielle dans la nuit du Super Bowl LIV. Ce mastodonte d’une puissance de 1000 chevaux avait pour ambition de mettre des bâtons dans les roues du Tesla Cybertruck, son principal rival sur le segment des pick-up électriques.

Pour se démarquer de la concurrence, le GMC Hummer s’appuie notamment sur un mode crabe, qui lui permet de se déplacer en diagonale grâce à quatre roues directrices. En clair : le train arrière s’aligne au train avant avec un angle d’inclinaison identique. Cela peut s’avérer très pratique pour s’extraire d’une place, ou inversement.

Forcément, Tesla n’a pu ignorer cette fonction propre au GMC Hummer. Mieux : le constructeur californien veut visiblement s’en inspirer et l’implémenter à son Cybertruck. Dans une réponse à un message twitter de Tesla Owners Online, Elon Musk en personne a été explicite quant à la prochaine évolution technique de son véhicule :

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We’re adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility.

Lot of other great things coming.

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021