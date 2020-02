Hummer : un pick-up électrique surpuissant de 1000 chevaux pour concurrencer Tesla

Comme prévu, General Motors a publié les premiers teasing de son futur pick-up électrique Hummer, estampillé pour l’occasion GMC. Le groupe profitera du 20 mai 2020 pour en faire une présentation détaillée.

C’était un secret de polichinelle. Tout portait à croire que le géant américain General Motors préparait le retour tonitruant de sa marque Hummer au travers d’une gamme 100 % électrique, comme le laissaient entendre des rumeurs insistantes de mi-janvier. Deux semaines plus tard, l’entreprise a bel et bien confirmé la nouvelle par des spots publicitaires diffusés pendant le Super Bowl LIV, dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 février.

Un monstre de puissance

Non sans publier un communiqué de presse dans lequel apparaît une date de présentation officielle, fixée au 20 mai 2020. Le fait est que le premier véhicule zéro émission de la marque Hummer prendra la forme d’un pick-up lancée par GMC, division du groupe General Motors. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières informations publiées à son sujet ont de quoi donner des sueurs froides à ses futurs concurrents Tesla et Rivian.

D’une puissance de 1000 chevaux, l’engin abattra le 0 à 96 km/h en l’espace de 3 secondes seulement. Seule la version Tri Motor du CyberTruck de Tesla peut véritablement rivaliser grâce à ses 2,9 secondes. A noter par ailleurs que la légende du basket américain LeBron James a prêté son image lors des annonces publicitaires pour devenir l’une des égéries du véhicule.

Un rayon d’action compétitif

Quant à l’autonomie du quatre roues, le patron de la communication de GMC, en la personne de Stuart Fowle, se veut rassurant : « Le rayon d’action pourra complètement concurrencer celui des autres pick-up électriques qui ont été déjà annoncés », a-t-il assuré à Electrek, qui évoque une mise en production à l’automne 2021 dans l’usine de Detroit-Hamtramck (Michigan).