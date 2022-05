Un retour de General Motors en Europe se dessinerait, mais en 100 % électrique

Absent du marché européen depuis 2017, General Motors pourrait faire son grand retour avec d’inédits modèles 100 % électriques.

Cela fait bien longtemps que nous n’avons pas croisé un modèle récent de General Motors dans nos contrées. Et pour cause, le groupe américain, anciennement propriétaire d’Opel a tout simplement disparu d’Europe en 2017, année de la vente du constructeur allemand à PSA. Depuis, silence radio, alors que ce marché n’était alors pas suffisamment rentable.

Par ailleurs, le groupe n’était pas franchement en avance en ce qui concerne la voiture électrique, rendant difficile une commercialisation de ses modèles chez nous, où les normes environnementales sont de plus en plus strictes. Autant de raisons qui ont donc poussé la firme, dirigée par Mary Barra à s’en aller, afin de se concentrer sur d’autres marchés plus intéressants.

Un retour électrisant

Mais il se pourrait bien que la firme américaine fasse finalement machine arrière et revienne sur notre territoire. En effet, alors que ses différents constructeurs ont très nettement progressé sur l’électrification de leur gamme, un retour en Europe serait donc très sérieusement envisagé. Et plutôt cohérent afin d’élargir sa clientèle, alors que les finances se portent un peu mieux depuis la vente d’Opel.

Relayée par nos confrères de Detroit Free Press, la patronne du groupe, Mary Barra, a en effet affirmé que « nous examinons l’opportunité de croissance que nous avons maintenant, car nous pouvons réintégrer l’Europe en tant que marque entièrement électrique. J’ai hâte ». Pour l’heure, rien n’a encore été annoncé concernant les modèles qui traverseraient l’Atlantique, alors que ce projet est encore en discussion.

De nombreuses possibilités

On ne sait donc pas si nous retrouverons des véhicules déjà commercialisés aux États-Unis – ou en passe de le devenir -, comme la prochaine Chevrolet Corvette électrique, ou si des modèles exclusifs nous seront réservés. Nul doute que les marques de General Motors profiteront de leur gamme branchée en nette expansion pour conquérir un marché européen très demandeur.

En effet, les ventes de voitures électriques ont très nettement grimpé chez nous depuis plusieurs années. Rien qu’en France, les immatriculations de modèles zéro-émission ont augmenté de 9,8 % entre janvier et décembre 2021, contre une hausse de 6,7 % sur l’ensemble de l’année 2020.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.