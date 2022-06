Buick Electra : deux magnifiques concept-cars en attendant 2024

Buick confirme sa volonté de devenir une marque 100 % électrique à partir de 2030. A cette occasion, la firme dévoile deux concepts prenant la forme d'un coupé et d'une berline et annonce l'arrivée de sa berline Electra 100% électrique dès 2024 aux Etats-Unis.

On ne compte désormais plus le nombre de constructeurs ayant annoncé leur volonté de devenir 100 % électriques à plus ou moins courte échéance. Renault, Bentley ou encore Ford, mais aussi Peugeot à l’horizon 2030, voire encore plus tôt pour certains comme Alfa Romeo, qui prévoit de prendre ce virage à partir de 2027. Des décisions qui peuvent sembler radicale, mais à vrai dire, les marques n’ont pas vraiment le choix, alors que l’Union Européenne prévoit d’interdire la vente de voitures thermiques en 2035.

Les constructeurs vendant des véhicules en Europe ne sont pas les seuls à afficher ces ambitions, puisque d’autres marques, telles que l’américain Buick souhaitent également verdir massivement leur gamme au cours des prochaines années. La firme américaine souhaite en effet devenir 100 % électrique d’ici à la fin de la décennie, comme elle l’annonce dans un communiqué. Son premier modèle branché, dénommée Electra, devrait alors voir le jour aux Etats-Unis en 2024.

Un coupé 100 % électrique

Si pour l’heure, celui-ci n’a pas encore été présenté, Buick vient toutefois de lever le voile sur deux concept-cars électriques. Le premier est baptisé Wildcat EV, et prend la forme d’un superbe coupé 2+2 électrique, aux lignes très futuristes. Mais attention, car celui-ci ne devrait pas annoncer directement un modèle de série, mais plutôt donner une idée de la direction stylistique que prendra la marque au cours des prochaines années.

Cela devrait également être le cas pour l’Electra-X, une seconde étude de style montrant cette fois-ci ce que sait faire la marque dans le segment des SUV électriques à destination de la Chine. Celui-ci reprend alors quelques éléments du coupé, mais s’en distingue par sa silhouette surélevée. Les lignes de celui-ci devraient alors être plus susceptibles de se retrouver sur un véhicule de série, se rapprochant plus de ce que propose déjà la firme. Dans les deux cas, le poste de conduite est très futuriste, avec une large dalle numérique de 30 pouces faisant office d’écran tactile et de combiné numérique.

Ces deux concepts font également office de véritable vitrine technologique pour la marque. Et pour cause, l’Electra-X est notamment compatible avec les mises à jour à distance. De son côté, le Wildcat EV pourrait servir de laboratoire à la marque pour tester diverses fonctionnalités, telles que l’intelligence artificielle, l’aromathérapie ou encore la biométrie. La voiture serait alors en mesure de détecter et d’analyser la fréquence cardiaque des occupants, afin d’activer un mode Zen. Celui-ci activerait les sièges massants et modifierait l’ambiance lumineuse, tout en libérant un parfum relaxant.

Plus de 600 kilomètres en une seule charge ?

Si Buick n’a pas communiqué sur les fiches techniques de ces deux véhicules, qui embarquent une motorisation 100 % électrique, on sait toutefois que la future Electra utilisera la technologie Ultium développée par General Motors, également présente sur le Cadillac Lyriq et le Hummer EV. Il s’agit d’une plateforme modulaire permettant de caser jusqu’à 200 kWh de batterie dans les voitures. Les batteries, de type NCMA, sous forme de poche (et non cylindrique comme chez Tesla ou BMW) peuvent alors être empilées ou installées à l’horizontale, en fonction du type de véhicule et de sa taille. Equipant tous les futurs modèles du groupe, cette plateforme permettrait alors de parcourir plus de 600 kilomètres en une seule charge.

