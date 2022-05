BMW utiliserait des batteries plus performantes que Tesla pour sa prochaine Série 3

Le géant chinois CATL vient d'annoncer avoir conclu un accord avec le groupe allemand BMW pour la fourniture de batteries lithium cylindriques. C'est le format qu'utilise Tesla dans ses véhicules électriques et c'est une première pour CATL qui utilise normalement deux autre formats : les batteries prismatique et à poche.

Reuters nous apprend en effet que le fabricant chinois de batteries CATL – qui équipe notamment les Tesla Model 3 Propulsion avec sa technologie LFP – s’apprête à livrer des batteries cylindriques pour les futures modèles électriques de BMW, à partir de 2025. Et BMW a justement dévoilée une nouvelle plateforme – dénommée Neur Klasse – qui verra le jour dès 2025 avec la future Série 3 électrique. Si BMW a refusé de commenter l’information auprès de Reuters, il est clair que les nouvelles batteries cylindriques de CATL prendront place à l’intérieur de la future plateforme électrique de BMW et donc au sein de la prochaine Série 3.

CATL passe aux batteries cylindriques, comme Tesla

L’information la plus intéressante est le type de batteries qui sera fabriqué et fourni à BMW. CATL annonce en effet que les batteries seront de type cylindrique, à l’image des batteries qu’utilise Tesla depuis des années dans ses Model 3, Model Y, Model S et Model X. Jusqu’à présent, CATL fournissait des batteries sous forme de poche et sous forme prismatique. C’est cette dernière forme qui est utilisée dans les batteries LFP de la Model 3 Propulsion. Tesla refuse d’utiliser des batteries sous forme de poche à cause du risque accru d’incendie et de la difficulté pour refroidir la batterie. Le constructeur américain fabrique ses propres cellules au format cylindrique pour ses autres modèles, mais elles devraient toutefois être différentes de celles fabriquées par CATL.

En effet, CATL va officialiser ses cellules cylindriques cette année. Selon les propos tenues par le PDG du groupe chinois au début du mois, la future cellule – dénommée Kirin – aurait une densité énergétique supérieure de 13% aux concurrents. On imagine que l’homme faisait alors référence à la nouvelle cellule 4680 de Tesla. De quoi permettre de fabriquer des voitures à l’autonomie encore plus élevée.

Chaque format de batterie a ses avantages et ses inconvénients, mais les batteries cylindriques permettent une plus grande flexibilité dans la conception des voitures électriques et surtout une disponibilité qui semble plus élevée. Le refroidissement des cellules est également plus simple, ce qui permet de maintenir une puissance élevée, que ce soit pour le moteur ou la recharge. Les voitures électriques récentes, puissantes et avec une grande autonomie (Rivian R1T, Lucid Air et les Tesla) utilisent des batteries cylindriques. Mais il faut toutefois nuancer, car la Porsche Taycan utilise… une batterie sous forme de poche, avec des performances pourtant excellentes !

Des batteries recyclées pour les futures BMW

BMW se prépare activement à l’arrivée massive de l’électrification dans la gamme comme le prouve également l’ouverture d’une usine de recyclage de batterie en Chine. Celle-ci pourra recycler le cobalt, le lithium et le nickel des batteries usagées afin de récupérer ces matériaux pour la conception d’une batterie neuve. L’opération permettrait de récolter 90 kg de ces matériaux dans une batterie de 100 kWh afin de réduire de 70% les émissions de CO2 lors de la fabrication d’une batterie. De quoi diminuer encore un peu plus les émissions de CO2 du parc automobile mondial. Mais il faudra être patient, car en 2030, seulement 11% des batteries utilisées par les constructeurs automobiles proviendraient du recyclage. Tesla, de son côté, annonce être en mesure de recycler 92% des matériaux contenus dans une batterie. Et ce chiffre devrait aller en s’améliorant pour tous les constructeurs, grâce à l’évolution des technologies de recyclage.

