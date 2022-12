Nio EC7, un SUV coupé électrique qui ne craint pas la comparaison avec Tesla

Nio dévoile son nouvel EC7, un SUV électrique à mi-chemin entre les Tesla Model Y et Model X et qui a de quoi donner des sueurs froides à la marque d'Elon Musk. Il s'annonce en effet comme le véhicule surélevé le plus aérodynamique du marché.

S’il ne se passe d’ordinaire pas grand-chose durant les fêtes de fin d’année concernant l’actualité automobile, Nio profite justement de cette période calme pour dévoiler pléthore de nouveautés. Durant son NIO Day 2022, le constructeur chinois a en effet fait plusieurs annonces, toutes très excitantes. Mais outre la nouvelle génération de station d’échange de batterie et l’officialisation des bornes 500 KW, la firme a également levé le voile sur deux modèles.

Tout pour l’aéro

Le premier n’est pas totalement inédit, puisqu’il s’agit en réalité d’une version révisée de l’ES8, reposant sur une nouvelle plateforme, à savoir celle des ET5, ET7 et EL7. Mais, celui qui nous intéresse le plus est le second, qui n’est autre qu’un inédit SUV électrique, qui vient étoffer une gamme déjà bien complète. Baptisé EC7, celui-ci affiche une longueur de 4,97 mètres pour 1,97 mètre de large et 1,71 mètre de haut comme le précise le site de la marque.

Des dimensions généreuses, qui placent ce nouveau venu à mi-chemin entre les Tesla Model Y et Model X, mais également face au Skoda Enyaq iV, qui se décline également en coupé. Sans grande surprise, le SUV électrique adopte une face avant comparable aux autres modèles de la marque, avec ses petits feux très fins et sa calandre pleine. De profil, nous retrouvons une silhouette coupé avec une lunette inclinée.

Vous le savez, le nerf de la guerre de la voiture électrique est bien sûr l’autonomie et la consommation. Afin d’améliorer la première, il faut alors réduire la seconde. Cela passe notamment par un travail sur l’aérodynamisme, dans le but de limiter la résistance de l’air. C’est particulièrement pour cela que le nouveau Nio EC7 se dote de poignées intégrées à la carrosserie, comme nombre de ses rivaux.

Ce n’est pas tout, car le SUV est aussi équipé d’un aileron actif à l’arrière, réduisant la trainée et améliorant l’appui à haute vitesse. Une première pour la marque chinoise, qui permet à ce nouvel arrivant dans le catalogue d’afficher un Cx de seulement 0,230. Le communiqué précise alors que l’EC7 devient ainsi le SUV électrique le plus aérodynamique du marché. A titre de comparaison, le modèle de série actuellement commercialisé affichant le Cx le plus bas est la Mercedes EQS, avec seulement O,20. Elle est suivie par la Ioniq 6, avec 0,21.

Un SUV ultra technologique

À son bord, le nouveau Nio EC7, qui affiche un empattement de 2,96 mètres, peut accueillir jusqu’à cinq passagers, contrairement à l’ES8 qui peut en embarquer un de plus. La présentation se veut assez épurée, avec un grand écran tactile de 12,8 pouces, fonctionnant grâce au système NIO Smart System Banyan. Celui-ci est associé à un combiné numérique de 16 pouces et au système PanoCinema.

Équipant déjà la Nio ET5 ainsi que les ET7 et ET8, ce système immersif associe un éclairage d’ambiance et un système audio 7.1.4 Surround. Il est également compatible avec les lunettes Air AR Glass permettant de transformer la voiture en cinéma roulant. À noter que le poste de conduite est équipé d’un assistant faisant appel à l’intelligence artificielle baptisé NOMI.

L’un des atouts de ce SUV est également son toit panoramique, d’une superficie de 1,94 mètre carré. Au total, cinq niveaux d’obscurcissement sont disponibles, s’adaptant automatiquement aux conditions d’ensoleillement. Les sièges sont fabriqués à base de matériaux durables, comme l’Haptex ou le Rattan, tandis que l’assise peut s’incliner quasiment à plat. Le support pour les jambes est quant à lui chauffant.

Près de 1 000 kilomètres d’autonomie

Au total, le nouveau Nio EC7 se décline en deux versions, avec des batteries d’une capacité de 75 et 100 kW. Ainsi, le SUV affiche alors une autonomie allant jusqu’à 940 kilomètres selon le cyle chinois CLTC, bien plus optimiste que le cycle WLTP utilisé en Europe. Il faut ainsi retirer de 10 à 15 %, ce qui équivaut à environ 800 kilomètres. Ce qui est alors bien plus que les 533 kilomètres du Tesla Model Y Grande Autonomie.

Le 0 à 100 km/h est quant à lui réalisé en 3,8 secondes, tandis que le moteur développe 480 kW (environ 652 chevaux) pour 850 Nm de couple. le conducteur peut profiter de 10 modes de conduite. A noter que le SUV électrique est compatible avec les stations d’échange de batteries, alors qu’une toute nouvelle génération vient d’être dévoilée lors du Nio Day 2022 ce 24 décembre. Le temps de charge sur une borne classique n’a quant à lui pas été annoncé.

Une conduite autonome

Ce nouveau Nio EC7 est également équipé d’un système de conduite autonome, grâce à 33 capteurs haute-précision. Si la marque ne le précise pas, tout porte à croire que le SUV sera compatible avec le niveau 3, en raison de la présence d’un LiDAR sur son toit. Pour rappel, ce niveau permet de conduire sans les mains et est désormais autorisé en France depuis le mois de septembre. Mais pour l’heure, seules les Mercedes EQS et Classe S le proposent chez nous. À partir de l’année prochaine, l’EC7 pourra par ailleurs se rendre seul à une station d’échange de batterie, attendre que l’opération se fasse puis revenir sur l’autoroute sans intervention du conducteur.

Le SUV est aussi équipé de feux capables de projeter des motifs et autres animations au sol, afin de communiquer avec les autres usagers de la route. Une technologie également similaire à ce que propose déjà Mercedes sur ses modèles les plus haut de gamme. Ford travaille également sur un système similaire. Toutes ces fonctionnalités sont rendues possibles par la présence de quatre puces Orin X fournies par Nvidia.

Une arrivée pour l’an prochain

Déjà disponible à la commande, le nouveau Nio EC7 débute à partir de 488 000 yuans, soit environ 66 000 euros dans sa version 75 kW et 546 000 yuans (environ 73 800 euros) avec la batterie de 100 kW. Il est également possible d’opter pour la location de batterie, faisant débuter le véhicule à 418 000 yuans, soit environ 56 503 euros. Les premières livraisons débuteront en Chine en mai prochain, tandis que le SUV devrait ensuite arriver en Europe et notamment en Norvège, où la marque est déjà présente.

