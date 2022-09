Ces lunettes transforment votre voiture électrique en un véritable cinéma

Le constructeur de voitures électriques Nio qui arrive en France dans les mois à venir ouvre les commandes pour ses Air AR Glass, des lunettes innovantes à réalité augmentée qui permettent de regarder des films sans écran dans la voiture.

Alors que les trajets en voiture sont parfois très longs, la firme chinoise Nio, déjà implantée en Europe depuis 2021 et qui s’apprête à faire son arrivée aux États-Unis, a trouvé une solution innovante. Et les commandes pour cet étonnant objet, qui prend la forme de lunettes à réalité augmentée, viennent tout juste d’ouvrir, pour des livraisons prévues le mois prochain.

Un écran de cinéma dans la voiture

Baptisé Nio Air AR Glass, ce nouveau produit ressemble à une simple paire de lunettes. Mais en réalité, celles-ci sont un véritable concentré de technologie, puisqu’elles ont pour fonction de projeter un écran de cinéma, afin de divertir les passagers durant de longs voyages.

Conçu en partenariat avec Nreal, une société spécialisée dans la réalité augmentée, cet accessoire permettra alors de créer un écran de cinéma de 130 pouces en haute définition. Ce dispositif offre également la possibilité de profiter de l’éclairage ambiant de la voiture de 256 couleurs et d’un système audio immersif 7.1.4 avec la technologie Dolby Atmos grâce aux haut-parleurs présent dans l’auto.

Un système qui nécessite une voiture particulière

Actuellement, Nio propose plus de 200 films en 3D et 260 films compatibles Dolby Atmos dans son catalogue, qui peuvent donc être visionnés avec ces lunettes. Celles-ci fonctionnent alors de pair avec le PanoCinema, un cockpit digital faisant appel à la réalité virtuelle et augmentée.

Néanmoins, et comme le précise Car News China, seuls les propriétaires de Nio ET5 pourront profiter de ce dispositif, la berline électrique étant la seule à être équipée du PanoCinema pour l’instant. Les possesseurs d’ET7 et ES8 pourront alors prendre rendez-vous pour installer cette fonctionnalité en concession.

Déjà disponible

En revanche, les véhicules NIO reposant sur la plate-forme NT 1.0, tels que les ES6, EC6 et ES8 ne sont pour l’heure pas du tout compatibles avec cette technologie. Le constructeur chinois travaillerait actuellement à leur support, afin de pouvoir commercialiser ses lunettes AR à tous ses clients. Si celles-ci sont très proches des Nreal Air, développées par le partenaire de Nio, ce modèle destiné aux voitures de la marque possèdent quelques spécificités.

Elles ont en effet été conçues pour une utilisation dans un véhicule, avec des fonctions spécifiques anti-éblouissement et anti-tremblement. L’écran peut alors être contrôlé par la NIO Air Smart Ring, une télécommande développée en partenariat avec NOLO. La commande vocale est également disponible.

Il faut alors compter environ 330 dollars pour vous offrir une paire de Nio Air AR Glass. Un prix auquel il faut ajouter celui de la Air Smart Ring, qui n’a pas encore été annoncé. Pour l’heure, on ne sait toutefois pas encore dans quels pays ces accessoires seront disponibles, alors que le constructeur souhaite commercialiser ses modèles dans le reste de l’Europe et notamment en France au cours des prochains mois.

