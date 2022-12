Deux minutes : le temps pour recharger une voiture électrique avec cette station nouvelle génération de Nio

Nio dévoile la troisième génération de ses stations d'échange de batterie. Au programme, une capacité accrue, un temps réduit et des manœuvres facilitées grâce à l'ajout d'un capteur LiDAR.

Les stations d’échange de batteries développées par Nio sont un sujet récurrent dans nos colonnes. Pour rappel, c’est une solution de recharge innovante qui permet de repartir avec une voiture chargée en seulement cinq petites minutes.

D’abord implantées en Chine, ces stations se développent désormais en Europe, et notamment en Norvège ainsi qu’en Allemagne. Un dispositif qui inspire également d’autres constructeurs, à l’image de MG qui développe un système similaire depuis peu.

Une nouvelle version

Mais Nio ne compte évidemment pas se laisser faire. Pour cela, la firme chinoise vient tout juste de lever le voile sur la 3ᵉ génération de ses stations d’échange de batteries, comme le détaille le site CNEVPost. Si le principe demeure logiquement inchangé, cette nouvelle version s’améliore en profondeur.

Parmi les principales évolutions, notons l’augmentation du nombre de batteries disponibles, qui passe de 13 à 21. Pour rappel, la toute première génération ne pouvait en stocker que cinq. Celles-ci sont alors chargées à 90 % et sont directement installées dans la voiture qui a besoin d’être rechargée grâce à un bras robotisé. L’accumulateur présent dans le véhicule est retiré et mis en charge à son tour, à une puissance maximale de 80 kW, comme nous avons pu le voir lors d’un précédent test.

Mais, ce n’est évidemment pas tout. En effet, cette nouvelle version peut également réaliser plus d’opérations dans la même journée, passant à 408 changements de batteries chaque jour, soit 30 % de plus qu’auparavant.

Toutefois, l’amélioration qui devrait le plus parler aux utilisateurs concerne surtout la durée du swap (le changement de batterie). En effet, si cinq minutes étaient nécessaires avec la précédente génération, la nouvelle ne demande plus que deux minutes et demie.

Une nette évolution qui va assurément profiter aux clients, qui devraient continuer à profiter de ce service gratuitement, jusqu’à deux fois par mois. Pour cela, il faut néanmoins opter pour l’offre avec la location de la batterie. Aucune évolution n’a été annoncée par la marque à ce sujet.

Un concentré de technologie

Pour réduire le temps de l’opération, Nio a également optimisé le système permettant à la voiture de se positionner dans la station de manière autonome. Pour cela, l‘entreprise a ajouté deux capteurs LiDAR, ainsi que deux puces Nvidia Orin, portant la puissance de calcul totale à 508 TOPS. Pour rappel, les véhicules de la marque reposant sur la plateforme NT 2.0 sont équipés d’un LiDAR et de quatre puces, pour une puissance de 1 016 TOPS.

S’il est possible de laisser la station se charger de déplacer sa voiture sans l’intervention du conducteur, il est également possible de réaliser cette manoeuvre soi-même. En cas de positionnement imparfait, un mécanisme est alors chargé de modifier le positionnement du véhicule afin que celui-ci soit dans le bon axe pour que l’opération de remplacement de batterie puisse débuter.

Enfin, ces battery swapping stations V3 font également appel à la technologie de charge bidirectionnelle HPC développée par Nio. L’efficacité a été portée à 98 % tandis que la puissance de charge et de décharge passe à 62,5 kW. Ainsi, l’énergie stockée dans les batteries inutilisées présentes dans la station est utilisée pour alimenter les bornes installées à proximité. Une manière de réduire l’impact sur le réseau électrique, notamment durant les heures pleines.

Cela pourrait alors permettre d’éviter de faire varier le prix de la recharge comme le fais par exemple Tesla, et par ailleurs Allego depuis peu. En effet, l’énergie stockée dans les batteries en attente représenterait plus de 1 000 kW. Ces nouvelles stations seront opérationnelles dès le mois de mars prochain, simultanément aux bornes de 500 kW permettant de charger une voiture électrique de 10 à 80 % en seulement une dizaine de minutes.

Actuellement, ce ne sont pas moins de 1 286 stations de battery swapping qui sont en service en Chine. L’objectif de Nio est d’atteindre les 1 300 d’ici à la fin de l’année.

