Nio ES8 Prime (2023) : l’imposant SUV est rafraîchi, un concurrent de poids pour Volvo, BMW, Land Rover et Tesla

Lors du Nio Day 2022 du 24 décembre 2022, Nio a dévoilé le nouveau ES8 Prime. Plus grand et plus efficace que l'ES8 original, il est impressionnant sur le papier.

La conférence de Nio, qui a eu lieu la veille de Noël, a été l’occasion de réaliser de nombreuses annonces. Vous trouvez sans doute étrange le choix de la date d’annonce, néanmoins il est courant que les marques chinoises organisent leurs conférences annuelles en fin d’année.

En plus de la station de recharge de 500 kW, qui promet une charge entière en 12 minutes, mais aussi d’un nouveau système d’échange de batterie sur autoroute, le constructeur automobile a profité de l’événement pour dévoiler un nouveau coupé EC7 et un rafraîchissement de l’ES8. Ici, nous nous intéressons à la refonte de l’ES8 nommée ES8 Prime.

Nio ES8 (ET2) de deuxième génération

L’ES8 est déjà un des modèles emblématiques de Nio. Il s’agit d’un gros SUV de 6 à 7 places qui a été commercialisé en 2018, en Chine et en 2021, en Norvège.

Nio a donc profité de son événement pour dévoiler un rafraîchissement du SUV ES8. Ce dernier aura de ce fait, trois capacités de batteries, à partir de 75 kWh (465 km en cycle CLTC), 100 kWh (605 km) et 150 kWh (900 km).

Cette nouvelle ES8 NT2 est une grande voiture de 5,1 mètres de long (5 099 mm de longueur x 1 989 mm de largeur x 1 750 mm de hauteur et l’empattement de 3 070 mm).

Nio ES8 Prime (2023) Nio ES8

Avec ces dimensions, on est face à un SUV concurrent du Volvo EX90 ou de la Tesla Model X. Avec un poids de 2 560 kg, c’est effectivement un poids lourd.

Du côté de la puissance, c’est SUV en transmission intégrale avec deux moteurs (180 kW et 300 kW) de 480 kW (631 ch) pour un couple de 850 Nm. Ce SUV est capable d’effectuer le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Ce n’est pas trop pour transporter autant de poids.

L’intérieur a été refait

L’ES8 Prime, la version haut de gamme, comprend un HUD avec une zone d’affichage de 16,8 pouces et une nouvelle interface utilisateur, ainsi qu’un cockpit numérique PanoCinema amélioré avec un système de son surround 7.1.4, une puissance cumulée de 2 230 watts avec 23 haut-parleurs.

Autres nouveautés de l’ES8 Prime, un tableau de bord numérique de 10,2 pouces (1 920 × 532 pixels) et un système d’infodivertissement à écran tactile, avec une dalle AMOLED, de 12,8 pouces (1 728 × 1 888 pixels).

Comme vous pouvez l’imaginer avec tout cet attirail, l’intérieur a été refait. Le tableau de bord, la console centrale et le volant présentent un design plus épuré dans le nouveau modèle. Nio a intégré de manière invisible les bouches d’aération et l’éclairage ambiant dans son nouveau SUV.

Alors que la première génération d’ES8 était disponible en versions à six et sept places, l’ES8 2023 est strictement une six places. Tout a été fait pour faire monter en gamme le SUV, avec un siège passager avant qui intègre 22 réglages électriques, dont une position « zéro gravité » (inclinaison à 120°) accessible avec une seule touche. La console centrale arrière comprend deux pads de recharge rapide sans fil rétractables (40 watts) et un réfrigérateur.

Le Nio ES8 un système de sécurité et d’assistance amélioré, grâce à un capteur LiDAR ultra longue portée et la puce Nvidia Orin, qui fait partie de sa suite de capteurs « super sensoriels » Aquila.

En plus de ce capteur LiDAR, Aquila comprend sept caméras HD de 8 mégapixels, quatre caméras à vision panoramique de 3 mégapixels, un système avancé de surveillance du conducteur, cinq radars à ondes millimétriques, douze capteurs à ultrasons ainsi que la technologie V2X (« vehicle-to-everything », la communication entre plusieurs véhicules, le cloud et l’infrastructure routière).

Terminons par le tarif, qui est sans doute un argument de poids pour Nio :

75 kWh : 528 000 yuans (approx. 72 000 euros)

100 kWh : 586 000 yuans (approx. 80 000 euros)

150 kWh (édition Signature) : 638 000 yuans (approx. 89 000 euros)

Sans batterie (BaaS) : 458 000 yuans (approx. 62 500 euros)

Pour le moment annoncé uniquement en Chine, il est fort probable de voir arriver ce SUV en Europe (annoncé pour la seconde partie de 2023), car la première génération y est déjà commercialisée. Nio vise également le marché américain, ce qui serait logique étant donné les dimensions de ce SUV.

