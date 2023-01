Pourquoi ces voitures électriques qui se « rechargent » en 5 minutes devront changer de nom en Europe

Opposé à Audi depuis 2021, le géant chinois Nio pourrait être obligé de revoir les noms de ses voitures électriques ES6 et ES8 en Europe. Les deux SUV auraient une appellation trop proche de modèles déjà existant dans la gamme de la marque aux anneaux.

Tout n’est pas rose dans l’industrie automobile, bien au contraire. Et en effet, depuis toujours, les constructeurs se sont opposés, bien souvent pour des affaires liées à leur identité. L’exemple le plus probant reste la guerre à laquelle se sont livrés Polestar et Citroën, ce dernier affirmant que la marque scandinave avait copié son logo. Si la firme tricolore avait obtenu l’interdiction de la vente de véhicules de son rival en France, un arrangement a finalement été trouvé à la fin de l’année 2022.

Une bataille juridique

Désormais, ce sont deux autres marques, qui n’ont à première vue pas grand chose en commun, qui s’écharpent devant les tribunaux. Il s’agit de Nio et Audi, opposés dans un véritable bras de fer juridique. Un conflit qui ne date, à vrai dire, pas d’hier, puisque le site Car News China explique qu’il a débuté en octobre 2021. Mais quel est l’objet de cette bataille qui opposent le deux constructeurs ?

Il y a un peu plus d’un an, la marque aux anneaux assignait la firme chinoise en justice pour l’utilisation des noms ES6 et ES8. En effet, selon Audi, ces appellations seraient bien trop proches des S6 et S8 commercialisées en Europe. Ainsi, Nio aurait enfreint les règles de la propriété intellectuelle. Mais l’affaire en était restée là.

Nous voici désormais le 19 janvier 2023. Après de longs mois d’attente, le tribunal régional de Munich a finalement délibéré et donné raison à Audi pour l’instant. Résultat, Nio a donc interdiction de conserver les noms ES6 et ES8 pour ses deux SUV électrique en Europe. Les fameuses voitures électriques qui se « rechargent » en moins de cinq minutes grâce au système d’échange des batteries. Un coup dur pour la marque qui commence justement son développement sur le Vieux Continent, notamment en Allemagne et Norvège.

Selon le juge, il existerait en effet bel et bien un risque de confusion entre les voitures de Nio et d’Audi, et la présence du « E » ne serait alors pas suffisante. En effet, la lettre pourrait tout simplement être une abbréviation du mot « Electric », qui pourrait alors tout à fait être utilisée par la marque aux anneaux. Ainsi, les clients pourraient penser que les ES6 et ES8 seraient des versions électriques des berlines déjà vendues dans la gamme Audi : les S6 et S8.

De nouveaux noms

Ainsi, Nio serait donc dans l’obligation de modifier le nom de ses voitures, mais uniquement en Europe. Les ES6 et ES8 seraient donc renommés EL6 et EL8. Une nomenclature déjà adoptée par l’ES7, qui s’appelle alors EL7 en Europe, tandis que le autres modèles tels que les ET5 et ET7 ne devraient pas être concernés par cette décision.

Il faut néanmoins savoir que la décision n’est pas encore tout à fait définitive. La marque chinoise, qui travaille au développement de ses stations d’échange de batteries en Europe a déjà annoncé vouloir faire appel si celle-ci était finalement confirmée. Elle nie en effet en bloc les accusations de contrefaçon et explique que la confusion est impossible. Pour rappel, les Audi S6 et S8 sont des berlines, tandis que les ES6 et ES8 sont de grands SUV.

Avec cette bataille juridique, Audi souhaite-t-il tout simplement retarder l’arrivée de Nio en Europe ? Cette éventualité n’est évidemment pas à exclure, alors que la firme allemande commercialise déjà plusieurs SUV électriques, dont les Q4 e-tron et Q8 e-tron. Par ailleurs, il se murmure que le constructeur pourrait également vouloir s’accaparer les noms ES6 et ES8, pour proposer plus tard des versions électriques de ses berlines.

Actuellement, Nio ne commercialise aucun modèle en France, mais est déjà présent dans plusieurs pays européens et notamment en Norvège avec ses ET7, ES8, EL7 et ET5. Et justement, le EL7 est un SUV récemment lancé en Europe, qui se nomme ES7 en Chine. À cause du procès avec Audi, puisque Nio ne voulait pas ajouter de l’huile sur le feu, avec un nom qui ressemble à l’Audi S7.

Rivalisant avec BYD ou encore Xpeng, la firme chinoise a récemment levé le voile sur son SUV EC7, positionné entre les Tesla Model Y et Model X.

