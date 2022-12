Tesla : voici la liste des modèles compatibles avec Steam, pour jouer aux jeux comme sur une PS5

Certaines Tesla se transforment en véritables consoles de jeu grâce à la dernière mise à jour qui apporte Steam sur l'écran principal. Toutefois, selon votre configuration, vous serez potentiellement exclus. Faisons le point sur les voitures électriques compatibles avec Steam.

La dernière mise à jour de Noël de Tesla est déployée sur sa flotte de véhicules, et certains conducteurs ont eu la bonne surprise de voir arriver le service de jeux vidéos en ligne Steam. Malheureusement, la plupart des voitures électriques du constructeur américain ne semblent pas en capacité d’en profiter pour le moment.

Uniquement pour certaines Tesla Model S et Model X

Au tout début de l’année 2021, Tesla annonçait en grande pompe de nouvelles Tesla Model S et Model X à l’intérieur renouvelé. De plus, certains jeux AAA étaient mis en avant par la firme américaine comme pouvant être joués sur l’écran central, à l’instar de Cyberpunk 2077 ou encore The Witcher 3.

Près de deux ans se sont écoulés et l’attente est enfin terminée : avec la mise à jour 2022.44.25.1, Steam fait son apparition parmi les applications disponibles. En lançant le service, l’utilisateur aura accès à sa bibliothèque de jeux en ligne, et pourra y jouer avec une manette, ou même un clavier et une souris, le tout sans fil.

Bien entendu, cela n’est possible qu’à l’arrêt, et est utile pour mettre à profit les quelques dizaines de minutes qui se passent lors d’une Supercharge en grand trajet notamment. Ceci étant dit, bien que les dernières Tesla Model 3 et Model Y soient équipées d’une puce AMD Ryzen (à la puissance similaire à une PS5 ou une Xbox Series X avec 10 Tflops) au même titre que les plus onéreuses Model S et Model X, l’arrivée de Steam est réservée aux véhicules phares de Tesla.

Pire que cela, les Tesla Model S et Model X (2021 et 2022) qui ne sont pas les plus récentes n’ont pour le moment pas le droit à Steam non plus. Parmi les informations que l’on trouve en ligne, il semble que Steam soit disponible uniquement sur les versions qui disposent de 16 Go de RAM, ce qui limite le service aux véhicules fabriqués à partir du milieu de l’année 2022.

Les Tesla Model S Plaid qui arrivent en France en ce moment sont donc les seuls véhicules concernées de l’hexagone, même si le PDG de Tesla a indiqué qu’un changement de matériel pourrait être envisageable dans le futur pour ajouter 16 Go de RAM aux Model S et Model X moins récentes (de 2021 à mi-2022), qui ont été vendues aux États-Unis.

Sur les Tesla Model 3 et Model Y, il ne faut pas s’attendre à voir arriver Steam de sitôt : contrairement à leurs grandes sœurs plus onéreuses, ces voitures n’ont pas de GPU supplémentaire, et n’embarquent que le CPU AMD Ryzen. Certaines rumeurs annonçaient l’arrivée probable, puisque quelques Model Y assemblées à Shanghai avaient été livrés avec un GPU supplémentaire. Mais cela n’a pas duré bien longtemps.

Précisons que Steam est pour le moment uniquement accessible depuis l’écran principal de la voiture. Il sera possible de jouer depuis l’écran arrière des Model S et Model X, mais par le biais d’une future mise à jour.

Enfin, tous les jeux du catalogue Steam ne seront pas totalement compatibles. En effet, il s’agirait à première vue d’une version Linux de Steam, et seuls les jeux vérifiés par Steam (Deck Verified) pourraient tourner sans problème sur les Tesla.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.