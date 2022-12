Tesla prépare le retour d’une fonctionnalité indispensable avec sa mise à jour de Noël

Après près d'un an à pester, les propriétaires de Tesla semblent avoir fait entendre raison à la firme d'Elon Musk. En effet, la prochaine mise à jour marque le retour de fonctionnalités qui avaient été enlevées. Faisons le point.

Si les Tesla sont généralement prisées pour leur logiciel embarqué, tout n’est pas tout rose pour autant. En effet, les mises à jour ne riment pas forcément avec un ajout de fonctionnalités : parfois, certaines disparaissent, au grand dam des propriétaires. Pour la fameuse mise à jour de Noël de 2022, le constructeur semble avoir entendu les plaintes des clients, puisqu’il fait marche arrière sur certains points.

Les cartes de consommation et de pression de pneus sont de retour

Avant la fin de l’année 2021, il était possible en un clin d’œil de vérifier la consommation de sa Tesla Model 3 ou Model Y, ainsi que la pression des pneus. De petites cartes étaient visibles en bas à gauche de l’écran, et en glissant de droite à gauche le conducteur pouvait afficher l’une ou l’autre information.

Arrive alors la mise à jour de Noël 2021, qui revoit complètement l’interface graphique, pour le meilleur comme pour le pire. Parmi les disparitions notables, vous l’aurez compris, se trouvent les informations relatives à la consommation et à la pression des pneus. Il faut désormais naviguer dans les menus pour trouver sa consommation, ce qui est tout sauf pratique.

De nombreux conducteurs ont fait remonter à la maison mère leur mécontentement depuis de long mois, en vain. L’espoir de voir réapparaître les petites cartes de consommation mincissait de jour en jour, mais force est de constater que Tesla a bien pris en compte ce retour, puisqu’elles sont de nouveau présentes avec la mise à jour 2022.44.25.

Quelques nouveautés supplémentaires

Outre le retour de ces petites cartes de consommation et de pression des pneus, nous apprenons via les notes de version partagées par Tesla Corée du Sud que l’affichage du lecteur multimédia sera modifié. Il intégrera les petites cartes, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, et sera donc bien plus compact.

La navigation a également été revue, puisque son interface est modifiée. Il y a désormais une séparation entre les indications de changement de voie et les directions en haut, et le bilan du trajet en bas (niveau de batterie et heure d’arrivée).

Enfin, la caméra intérieure peut désormais être visualisée depuis l’application mobile lorsque le mode sentinelle ou le mode chien est activé, et les clignotants seront automatiquement désactivés lorsque le véhicule détecte qu’un changement de voie est terminé. De quoi ravir les conducteurs avant l’année 2023.

