Tesla vend son propre SSD pour l’arrivée de Steam, mais on vous déconseille de l’acheter

Pour étendre l'espace de stockage de votre Tesla, comme avec votre PC, vous pouvez y brancher un SSD ou une clé USB. Avec l'arrivée de Steam, votre voiture aura besoin de davantage de stockage de données. Ce n'est pourtant pas une raison valable pour craquer sur le nouveau SSD de Tesla.

Si vous étiez trop occupés hier, sachez que c’est la fête chez les propriétaires de Tesla. En effet, le constructeur automobile américain a déployé sa mise à jour de Noël pour ses Tesla. Une des grosses nouveautés est la prise en charge de Steam sur les récentes Model X et Model S. On parle bien des modèles qui commencent à peine à être livrés en Europe, ce sont ceux équipés de l’APU AMD Ryzen.

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester Steam sur Tesla. Il s’agirait d’une version de la plateforme conçue pour GNU/Linux, à l’image de ce qu’offre le Steam Deck. Les jeux compatibles sont donc stockés en local, on peut même désormais connecter une manette ou un clavier en Bluetooth. Évidemment, l’installation de jeux en local va occuper beaucoup d’espace de stockage… Tesla a en conséquence mis en vente un nouvel accessoire.

350 dollars le To

Les Tesla ont une connectique USB plein format compatible USB 3.1 à l’arrière de la boîte à gants. Il sert à stocker les images capturées par la Tesla, dont celles du mode Sentinelle pour bénéficier d’une sécurité pendant votre absence. On peut déjà y brancher un SSD externe ou une clé USB, en fonction de ses besoins.

Ceux qui ont besoin de plus d’espace de stockage pourront bientôt acheter un SSD de 1 To dans un module développé par Tesla. Ce dernier, vendu aux Etats-Unis pour le moment, coûte 350 dollars américains, ce qui est une somme énorme pour les caractéristiques proposées. Des modèles NVMe externes, comme celui-ci, on en trouve dès 80 euros, mais on vous conseille de vous tourner plutôt vers un SSD Samsung T7 pour un peu plus de 100 euros le To.

Avec Steam, les jeux peuvent être joués à la fois sur l’écran principal de 17 pouces et sur l’écran de 8 pouces pour les sièges arrière. Pour rappel, l’info divertissement de Tesla utilise désormais un APU AMD Ryzen avec GPU RDNA 2 et 16 Go de RAM. Ce qui est comparable aux caractéristiques d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, avec une puissance de 10 Tflops.

Tesla justifie le prix élevé de son SSD de 1 To par des exigences particulières dans le secteur automobile, en autres, une résistance aux chocs et aux températures élevées. Cependant, le SSD de Samsung cité plus haut offre également ce type de résistance. Ce qui est sûr est que nous vous conseillons d’utiliser un SSD robuste, de marque, car la température dans l’habitacle peut monter très très très haute, elle peut aussi être sous 0 degré.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.