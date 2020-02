Test du Samsung T7 Touch : le SSD portable, performant, sécurisé et compact

Introduction

Plus de deux ans après le T5, Samsung a annoncé les nouveaux T7 et T7 Touch. Nous avons pu mettre la main sur un T7 Touch pour vérifier ses performances, mais aussi tester son nouveau système de déverrouillage par empreinte digitale.

Nous avions testé de nombreuses références de SSD portables, ces espaces de stockage transportables ont un intérêt de taille face aux vieillissants HDD externes : ils sont solides, performants et très compacts.

Début 2020, Samsung a mis à jour sa référence : le T7 va remplacer le T5, qui était notre SSD externe de référence. Samsung en a profité pour introduire une variante qui introduit une fonctionnalité de sécurité et qui se nomme T7 Touch. Nous avons donc testé le T7 Touch dans sa plus petite configuration : 500 Go.

Cet exemplaire du T7 Touch nous a été prêté par Samsung France

Présentation

Samsung a commercialisé le T7 Touch en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To. Le prix (le modèle 500 Go que nous avons testé est commercialisé à 189 euros) est plus important que le T5, mais le T7 offre théoriquement deux fois les performances du T5 ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Évalué à 1050 Mb/s en lecture et 1000 Mb/s en écriture, le petit SSD portable peut offrir théoriquement une vitesse impressionnante grâce à son électronique et son interface USB 3.2 Gen 2. Petit problème, que vous verrez plus bas, il y a très peu d’appareils qui proposent de l’USB 3.2 Gen 2 actuellement. Ce T7 semble donc en avance sur son temps.

D’un point de vue extérieur, il y a assez peu de changements avec le T5. Les dimensions changent un peu : plus long et moins large, le T7 a les dimensions d’une carte bancaire (85 x 57 x 8 mm). Le T7 Touch n’est d’ailleurs pas plus gros que le T7 ; il a pourtant un lecteur d’empreintes digitales (forme carrée) et une LED en plus. Cette intégration est un bel exploit.

Le T7 Touch est doté d’un boîtier en aluminium et est disponible en deux couleurs, noir et argent. La bordure du scanner sert également de voyant. Appelé LED Motion, le voyant s’allume lorsqu’il est connecté à l’alimentation pour indiquer que l’appareil est sous tension et s’éteint après 10 secondes d’inactivité. Lors du transfert de données, la lumière tourne autour du scanner. Et, une fois verrouillé, il clignote.

Malgré sa petite taille, il est pourtant résistant aux chocs et peut supporter une chute. Cela dit, il n’a pas d’indice IP de protection contre la poussière ou l’eau. Enfin, Samsung propose trois ans de garantie.

Les T7 et T7 Touch sont vendus avec deux câbles USB, un USB Type-C vers Type-C et un USB Type-C vers USB Type-A. Ils mesurent environ 45 centimètres chacun, ce qui est plutôt long en comparaison avec les petits câbles fournis par la concurrence.

Comme tous les autres SSD portables récents, le T7 Touch de Samsung est alimenté par bus, le brancher sur la plupart des ports USB devrait être suffisant pour qu’il fonctionne, mais les vitesses seront limitées en fonction du type de port que vous utilisez – vous aurez besoin d’un port USB 3.1 / 3.2 Gen 2 pour obtenir les meilleures performances.

Par défaut, le SSD T7 est en système de fichiers exFAT, il fonctionne donc aussi bien sur Windows et GNU/Linux, que macOS, mais aussi Android et iPadOS. On notera aussi la prise en charge Trim, un outil utile qui permet d’améliorer la vitesse et la durée de vie de votre disque, et propose les systèmes SMART, afin que vous puissiez surveiller la santé de votre SSD. Samsung équipe également le T7 avec un chiffrement matériel AES 256 bits pour ceux qui ont besoin d’un verrou de sécurité supplémentaire sur leurs données. Mais, le T7 Touch va encore plus loin.

Sécurité

Sur le T7 Touch, Samsung a intégré un scanner d’empreintes digitales, qui rationalise le processus d’authentification par chiffrement. Vous n’aurez même plus à saisir de mot de passe. Tout comme sur de nombreux smartphones et ordinateurs portables haut de gamme, votre empreinte digitale déverrouille l’appareil lorsque vous en avez besoin.

Ce scanner fonctionne pour déverrouiller l’appareil, que le logiciel Samsung de support soit installé ou non, ce qui rend le déverrouillage simple d’accès sur n’importe quel appareil. L’appareil peut stocker jusqu’à quatre empreintes digitales si vous utilisez le SSD dans un environnement partagé.

Selon moi, c’est une fonctionnalité clé qui trouvera de nombreux utilisateurs : les professionnels qui manipulent des documents sensibles, les universitaires et les chercheurs qui stockent et analysent également des données sensibles, mais aussi les reporters d’images.

Pour configurer le scanner d’empreintes digitales et mettre en place un mot de passe, il faut obligatoirement installer le logiciel de Samsung compatible Windows et macOS. Vous pouvez le télécharger ici, mais Samsung le propose au branchement du SSD.

C’est un logiciel léger avec une interface simple, il ne propose aucune fonctionnalité inutile. C’est vraiment appréciable, car les vendeurs de SSD en profitent toujours pour ajouter des fonctions de sauvegardes ou de synchronisation… qui alourdissant ces logiciels.

Vous pouvez choisir de n’activer le déverrouillage que par mot de passe, l’installation du logiciel Samsung est alors obligatoire. Si vous choisissez d’utiliser l’empreinte digitale, vous pourrez utiliser le T7 Touch sur n’importe quel appareil compatible sans installer le logiciel de Samsung, même un iPad Pro ou un smartphone Android. Vous pouvez aussi désactiver la sécurité, le SSD fonctionnera alors comme n’importe quel SSD.

L’enregistrement d’une empreinte digitale fonctionne sur un smartphone, cela prend environ 30 secondes. Pour déverrouiller le SSD, c’est très rapide, environ 2 à 3 secondes pour le déverrouiller. C’est assez impressionnant de voir le montage du SSD activé dès que vous avez posé le doigt sur le lecteur d’empreintes digitales.

Performances

Ce Samsung T7 Touch est censé être deux fois plus rapide que le T5, nous avons donc mené plusieurs tests : de l’écriture et de la lecture avec de gros fichiers, mais aussi plusieurs benchmarks. Nous avons mené ces tests sur divers terminaux, PC et Mac, les vitesses de lecture et d’écriture sont effectivement plus rapides que ceux du Samsung T5. Notez qu’après avoir manipulé de très nombreux fichiers de plusieurs de Go, la température du T7 n’est pas montée en flèche.

Avec ces vitesses… on sent clairement l’apport de l’interface USB 3.2 Gen 2. Attention cependant : de nombreux ordinateurs ont des connectiques USB Type-C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s). La vitesse de lecture et d’écriture sera 2 à 3 fois inférieure.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, le Samsung X5 reste loin devant : c’est un SSD NVMe X-series portable qui prend en charge l’interface Thunderbolt 3. Si vous cherchez un SSD portable très rapide, le Samsung X5 reste donc loin devant avec son interface Thunderbolt 3 qui fait des merveilles. Attention, le Samsung X5 est vendu à 425 euros avec 1 To de capacité de stockage, et ce dernier ne fonctionne pas avec les smartphones Android.

Débits mesurés en lecture et écriture (moyenne) Samsung SSD T7 Touch (500 Go) 774 MB/s

865 MB/s Samsung SSD T5 (500 Go) 496 MB/s

472 MB/s Samsung X5

(1 To) 2330 MB/s

1636 MB/s

Notez qu’il y a désormais de nombreux SSD 10 Gb/s y compris les SanDisk Extreme Pro, LaCie Rugged SSD, Crucial X8 et Lexar SL100 Pro. Enfin, vous n’obtiendrez pas les vitesses ci-dessus avec des smartphones Android, ces derniers sont limités par la puissance de leur port USB Type-C ainsi que l’interface utilisée. Je peux néanmoins vous confirmer que ça reste très pratique pour réaliser des sauvegardes de vidéos 4K ou de vos photos sans avoir un PC à disposition.

Prix et disponibilité

Le Samsung T7 est disponible en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To et, comme nous l’avons dit plus haut : le T7 n’offre pas de système de déverrouillage par empreinte digitale, contrairement au T7 Touch. Concernant les coloris, il y en a deux : noir et gris.

Samsung T7 : 500 Go, 1 To et 2 To

Samsung T7 Touch : 500 Go (180 euros sur Amazon), 1 To (environ 265 euros sur Amazon) et 2 To (environ 439 euros sur Amazon)

Notez que le Samsung T7 n’est pas encore disponible. Il faut attendre fin février pour une disponibilité globale du produit.