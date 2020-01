Samsung T7 et T7 Touch : des SSD externes avec des débits impressionnants et de la sécurité par empreintes digitales

Samsung vient d’annoncer l’arrivée du remplaçant du Samsung T5 qui aura marqué le marché du SSD externe pendant plus de 2 ans. Voici les nouveaux T7 et T7 Touch.

Le Samsung T5 est longtemps resté la référence des SSD externes pour sa conception, ses performances et sa large compatibilité (avec Android entre autres). Néanmoins, il était temps de le faire évoluer car les besoins ont changé et les technologies ont évalué.

Samsung a donc profité du CES pour annoncer le T7 Touch, qui sera disponible en 512 Go, 1 To et 2 To. Un T7 est également annoncé, mais il ne bénéficie pas de la nouveauté sécurité du T7 Touch.

Les SSD externes sont des produits prévus pour être résistants, ils sont trimballés dans les sacs, ils peuvent être mis à rude épreuve. Le T7 reprend le même format compact que le T5 avec un poids similaire : seulement 58 grammes (malgré les nouveautés).

Ce qui le différencie est cependant essentiel par deux aspects. Le premier est la vitesse de transfert, l’association d’un SSD NVMe et la nouvelle interface USB 3.2 Gen 2 lui permet d’atteindre des performances impressionnantes.

Samsung annonce une vitesse de lecture de 1,05 Go/s et une vitesse d’écriture de 1 Go/s. Vous pourrez donc brancher ce SSD à votre ordinateur et l’utiliser pour manipuler des fichiers volumineux (comme des vidéos 8K) avec des logiciels gourmands. Une vraie solution d’extension de stockage sans avoir besoin de bidouiller son PC. Evidemment, il faut un PC avec une interface USB similaire pour profiter des débits maximum.

La différence entre le T7 et le T7 Touch ne tient pas à cette augmentation des performances mais à la sécurité. Le T7 Touch possède, en plus, un lecteur d’empreintes digitales associé à un système de chiffrement pour sécuriser les données stockées sur le SSD. Cette sécurité nécessite un logiciel Samsung dédié, mais c’est une caractéristique très intéressante. En plus du lecteur d’empreintes digitales, on retrouve une protection par mot de passe et un chiffrement matériel AES 256 bits.

Samsung promet de garder la compatibilité avec Windows, macOS mais aussi Android.

Le Samsung T7 sera disponible dès janvier, tandis que le T7 Touch est prévu pour mai 2020.