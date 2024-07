Les mini moteurs électriques révolutionnaires pour voiture arrivent enfin sur la route avec BMW

BMW est actuellement en train de travailler au développement d’un moteur électrique révolutionnaire. Ce dernier serait plus compact et permettrait d’afficher des performances plus élevées, sans faire flamber la consommation des voitures électriques. On vous explique tout !

Les voitures électriques possèdent aujourd’hui de nombreux atouts, notamment par rapport aux autos thermiques. Citons notamment l’absence de bruit et d’émissions polluantes à l’échappement, ainsi que le coût d’entretien qui est également plus bas.

Un moteur révolutionnaire

Mais ce n’est pas tout, car cette motorisation possède aussi un avantage un peu moins connu, mais qui est tout de même très important. En effet, les moteurs électriques possèdent un rendement largement supérieur aux blocs essence ou diesel classiques, qui oscille entre 36 et 42 %. Celui d’une auto zéro-émission (à l’échappement) est plutôt autour des 95 %, ce qui est tout simplement énorme. Mais cela pourrait être encore amélioré, et ce grâce à une innovation conçue par BMW.

Le constructeur allemand collabore depuis quelques années déjà avec la start-up Deep Drive, dans le cadre de la conception d’un nouveau moteur pour ses voitures électriques. Dans un communiqué, BMW annonce que le développement de ce dernier a bien avancé, et que des tests en conditions réelles viennent tout juste d’être effectués. Et ils semblent plutôt concluants, après de premiers résultats très positifs sur un banc d’essai. Mais concrètement, de quoi s’agit-il ? On vous explique tout !

En fait, ce moteur électrique n’est pas tout à fait comme les autres. En effet, ce dernier est composé de deux rotors, combinés en une seule unité. Ainsi, et contrairement à une conception classique ou le stator déplace soit un rotor interne, soit un rotor externe, le système de Deep Drive est un peu différent. Il fait fonctionner deux rotors en même temps, et cela possède de nombreux avantages. Le communiqué publié par BMW indique que cette technologie permet de réduire la taille du moteur, et donc de le rendre plus compact.

Et cela est loin d’être anodin, car cette innovation pourrait tout simplement révolutionner la voiture électrique de demain. Et pour cause, du fait de sa plus petite taille, ce nouveau moteur pourrait être installé directement sur chacune des roues, directement dans le moyeu.

Ce petit moteur est également plus léger, moins coûteux et plus économe, ce qui permettrait également de réduire le prix des autos qui en seront équipées au cours des prochaines années.

De nombreux avantages

Cela fait un petit bout de temps déjà que BMW est associé à Deep Drive et que la firme travaille sur les moteurs électriques installés dans les roues. Car cette technologie offre de nombreux atouts, qui pourraient à terme enterrer une bonne fois pour toutes la voiture thermique. Elle permet de réduire le poids des autos qui en sont équipées, mais également d’améliorer leur autonomie, de l’ordre de 20 % environ. Une hausse non négligeable, qui devrait encore plus rassurer les automobilistes encore sceptiques.

Déjà plusieurs versions de ce moteur ont été développées par la start-up, alors que ce dernier peut être installé dans toutes sortes de voitures, de la Citroën Ami à la Tesla Model S. D’ailleurs, le constructeur bavarois indique que plusieurs déclinaisons de cette nouvelle technologie seront installées dans « plusieurs modèles différents de BMW ». Mais pour le moment, on ne sait pas encore tout à fait lesquels, tandis que la firme a également noué un partenariat avec le fabricant de pneus Continental.

En 2022 déjà, BMW avait annoncé que des modèles sportifs électriques dotés d’un moteur dans chaque roue seraient en préparation. De quoi offrir un comportement encore plus dynamique, avec une gestion plus précise de la puissance et du couple. Il se murmure que cette technologie pourrait notamment être installée dans une future M3 électrique, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé par le constructeur pour le moment. Nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois…